Ви більше не можете просити ChatGPT копіювати чийсь стиль письма і малюнків: нові правила OpenAI

Популярний штучний інтелект запровадив жорсткі обмеження на генерацію текстів, які імітують творчий почерк реальних людей. Цей несподіваний крок став реакцією на зростаючий тиск з боку правовласників та загрозу масштабних юридичних розглядів.

Замість точного копіювання чужого стилю чат-бот тепер пропонує створити матеріал, який лише спирається на загальні риси жанру, зберігаючи при цьому власну подачу, повідомляє видання Ars Technica.

Як саме ChatGPT блокує стилізацію?

Журналісти протестували нові обмеження, попросивши нейромережу написати вступ до оповідання у стилі Стівена Кінга. Система видала категоричну відмову, зазначивши: "Я безумовно можу писати з ознаками атмосферного горору, орієнтованого на персонажів, і страху маленького містечка, але я не можу писати в точному стилі Стівена Кінга або близько імітувати його характерний голос". Після цього бот запропонував оригінальний вступ, який передає схожий настрій, але залишається самостійним твором.

Подальші тести показали, що ChatGPT використовує подібні ухилення як для живих авторів, таких як Джоан Роулінг чи Емі Тан, так і для померлих класиків, серед яких Чарльз Діккенс та Ернест Гемінґвей.

Цікаво, що це обмеження було розширено надзвичайно стрімко. Згідно з дослідженням аналітичного центру No Latency, опублікованим раніше цього місяця, ще нещодавно система блокувала лише імітацію живих письменників, але без проблем виконувала запити щодо померлих.

Чому це важливо для OpenAI?

Відмова від прямого копіювання точного стилю на користь передачі загального відчуття може здатися незначною зміною, проте вона має колосальне юридичне значення. Наразі OpenAI продовжує боротися з низкою судових позовів від письменників, зокрема Джорджа Р. Р. Мартіна, які звинувачують компанію в масштабному порушенні авторських прав під час навчання моделей. В одному з позовів прямо вказується на надзвичайну здатність ChatGPT генерувати тексти, схожі на ті, що захищені авторським правом.

У США закон про авторське право зазвичай захищає лише конкретне вираження ідеї, а не нематеріальний стиль автора. Однак згенерована штучним інтелектом стилістична імітація може стати порушенням, якщо вона виявиться суттєво схожою на оригінальний твір.

У нас ніколи не було ситуації, коли цей особистий стиль окремих творців міг би імітуватися так само добре і так само дешево, як зараз за допомогою ШІ,

– розповів виданню Bloomberg Law професор юридичного факультету Університету Джорджа Вашингтона Роберт Браунейс.

Щоб уникнути неприємностей, професійна організація Гільдія авторів опублікувала документ із найкращими практиками, закликаючи письменників не використовувати генеративний ШІ для навмисного копіювання унікальних голосів своїх колег.

Схильність мовних моделей до мімікрії вже призводила до гучних скандалів. Минулого року письменниця Ліна Макдональд зіткнулася з нищівною критикою, коли в її книзі випадково залишився згенерований ШІ текст із фразою: "Я переписав уривок, щоб він більше відповідав стилю Дж. Брі".

Ситуація на ринку залишається неоднорідною. Звіт No Latency показав, що Gemini від Google стабільно виконує запити на копіювання стилю, тоді як моделі Perplexity AI відмовляються це робити. Claude від Anthropic та Copilot від Microsoft погоджуються, але додають застереження щодо оригінальності.

В OpenAI поки не коментують нові текстові фільтри, хоча для генератора зображень DALL-E 3 компанія відкрито зазначає про заборону імітації стилю живих художників, а в грудневій специфікації моделей чітких заборон щодо текстової мімікрії не було.