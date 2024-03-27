Використання чат-ботів призводить до втрати пам'яті та прокрастинації – дослідження

Перше в історії дослідження швидкого впливу великих мовних моделей на освіту показує, що втрата пам'яті та погіршення оцінок у студентів можуть бути пов'язані з користуванням чат-ботами, такими як ChatGPT чи його аналоги від інших компаній.

Деталі дослідження

Дослідники опитали сотні студентів у два етапи, використовуючи метод оцінки самого себе. Дослідників надихнуло те, що дедалі більше їхніх студентів звертаються до ChatGPT.

"Мій інтерес до цієї теми зумовлений зростаючою поширеністю генеративного штучного інтелекту в академічних колах і його потенційним впливом на студентів. Протягом останнього року я спостерігав зростаючу, некритичну залежність від інструментів генеративного ШІ серед моїх студентів при виконанні різних завдань і проєкт, які я їм доручав", – каже співавтор дослідження Мухаммад Абхас.

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На першому етапі дослідники зібрали відповіді від 165 студентів. Вони використовували шкалу з восьми пунктів, щоб повідомити про ступінь своєї довіри до ChatGPT. Варіанти відповідей варіювалися від "Я використовую ChatGPT для виконання навчальних завдань" до "ChatGPT є частиною мого студентського життя".

Щоб підтвердити ці результати, вони також провели більш суворий другий етап із "затримкою в часі", під час якої вони розширили сферу охоплення до майже 500 студентів, які були опитані тричі з інтервалом від одного до двох тижнів.

Дослідники виявили, що студенти, які мають велике академічне навантаження і "часовий тиск", набагато частіше використовують ChatGPT. Вони помітили, що ті, хто покладався на ChatGPT, повідомляли про більшу кількість випадків прокрастинації, втрату пам'яті та падіння середнього балу. І причина цього досить проста й очевидна: чат-бот, незалежно від того, наскільки хороші чи погані його відповіді, занадто полегшує навчальні завдання.

Оскільки ChatGPT може швидко відповісти на будь-яке запитання користувача, студенти, які надмірно використовують ChatGPT, можуть зменшити свої когнітивні зусилля для виконання академічних завдань, що призведе до погіршення пам'яті,

– пишуть дослідники.

Це працює так само, як і у випадку фізичних тренувань: щойно ви припиняєте займатися, м'язова маса починає "танути". Припинивши розумові навантаження, мозок починає деградувати.

Однак було кілька несподіванок. "Всупереч очікуванням, студенти, які були більш чутливі до винагород, рідше використовували генеративний ШІ", – сказав Аббас в інтерв'ю PsyPost, припускаючи, що ті, хто прагнув отримати хороші оцінки, уникали використання чат-бота через страх бути спійманими.

Все не так однозначно

Цілком можливо, що зв'язок між використанням ChatGPT і його негативними наслідками є двонаправленим. Студент може звернутися до чат-бота, бо вже має погані оцінки, а не навпаки.

Варто враховувати, що дані були отримані на основі самооцінювання, що накладає свої упередження.

Однак це не виправдовує штучний інтелект. Виходячи з цих висновків, ми повинні з обережністю ставитися до ролі ChatGPT в освіті. Хоча ці інструменти пропонують зручність, вони також можуть призвести до негативних наслідків, скасовуючи наші минулі досягнення та старання.