Вчені NASA припускають, що ми досі не зустріли прибульців, бо ті давно знищили самі себе

Нова теорія вчених NASA схожа більше на заклик до дії самим людям, ніж на роздуми про позаземне життя. У статті двоє науковців представили власне пояснення того, чому ми досі не зустріли жодних розумних форм життя в космосі.

За цією публікацією, яка ще не пройшла рецензування, стоять два науковці з Лабораторії реактивного руху Каліфорнійського технологічного інституту. Один із них є студентом католицької середньої школи, інший – польський професор політології.

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Нова теорія припускає трагедію

Суть нової ідеї в тому, що жителі інших планет знищили себе, перш ніж змогли дістатися до нас.

Це припущення є варіацією відомої теорії "Великого фільтра", яка говорить, що інші цивілізації, які могли існувати протягом історії Всесвіту, ймовірно, "відфільтрувалися", знищивши себе в один із численних способів: ядерна війна, патогени та пандемії, штучний інтелект, падіння метеоритів, і зміни клімату тощо.

У зловісному сюжеті вони вказують на те, що яка б жахлива подія не відсіювала інопланетян з космосу, вона логічно мала б статися до того, як ці цивілізації покинули планету. Таким чином, якщо цей аргумент стосується і нас, то катастрофа має статися вже незабаром, оскільки людство близьке до колонізації інших планет.

Ми постулюємо, що екзистенційна катастрофа може підстерігати наше суспільство в міру того, як воно експоненціально просувається в напрямку освоєння космосу, діючи як Великий фільтр: явище, яке знищує цивілізації до того, як вони можуть зіткнутися один з одним, що може пояснити космічну тишу,

– йдеться у вступі до статті.

Автори розглядали історію людства, пов'язану з війнами, хворобами та погіршенням стану довкілля, як модель. Якби інші цивілізації були хоч чимось схожі на нас, вони мали б набір внутрішніх дисфункцій, які, таким чином, "сніжним комом швидко потрапляли б у Великий фільтр" і робили б майбутнє міжпланетних контактів неможливим.

Разом із тим дослідники пропонують вихід, який, можливо, дозволить нам уникнути такої сумної долі.

Ключем до успішного проходження людством такого універсального фільтра є... виявлення в собі [деструктивних] атрибутів і їх завчасна нейтралізація,

– кажуть автори статті.

Таким чином людству потрібно зрозуміти, що з ним не так, і спробувати це виправити.