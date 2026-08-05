Не такі вже й помиї: читачі віддали перевагу ШІ-текстам, а не людським, у сліпому тесті

Сучасні технології навчилися імітувати людську творчість настільки майстерно, що навіть досвідчені читачі не бачать різниці. Нове масштабне дослідження показало приголомшливі результати: тексти, згенеровані штучним інтелектом, подобаються людям більше за роботи професійних авторів.

Чому ми обираємо алгоритми?

Дослідники з Університету Вілланова залучили до експерименту 2 587 дорослих учасників віком від 18 до 81 року. Їм пропонували прочитати шість оповідань: три з них написали професійні автори для престижних літературних журналів, а інші три були версіями тих самих історій від ChatGPT, пише Earth.

Результати виявилися неочікуваними. Читачі оцінили якість творів штучного інтелекту вище, ніж людську прозу. Більше того, "машинні" тексти викликали глибше занурення в сюжет, краще утримували увагу та провокували сильніший емоційний відгук. Оцінювання проводили за спеціальною шкалою Story World Absorption Scale, що вимірює рівень ментального та емоційного залучення.

У нашому дослідженні учасники виставили найвищі оцінки історіям, про які їм сказали, що їх написали люди, хоча насправді автором був штучний інтелект,

– прокоментувала старша авторка дослідження та співробітниця кафедри психологічних і мозкових наук Університету Вілланова Діна Вайсберг.

Дослідники пояснили такий вибір простотою сприйняття. Тексти ChatGPT зазвичай пряміші, зрозуміліші та мають чітко виражені теми. Натомість людське письмо часто буває складнішим, вимагаючи від читача більше зусиль для аналізу підтекстів. Попри поширену думку про цінність творчої глибини, масова аудиторія підсвідомо обирає передбачуваність і легкість викладу.

Ілюзія контролю та реальна грамотність

Найбільш тривожним виявився той факт, що люди майже не здатні відрізнити машину від людини. В одному з етапів експерименту точність визначення автора склала лише 39,93%, що навіть гірше за випадкове вгадування. Учасники часто спиралися на хибні ознаки "людяності", які насправді згенерував алгоритм.

Навіть читачі з великим літературним досвідом не продемонстрували кращих результатів.

Допомогла лише технічна обізнаність. Ті, хто мав високий рівень грамотності у сфері технологій, змогли ідентифікувати специфічні патерни ШІ, як-от характерне вживання тире або специфічні конструкції речень.

Оскільки моделі стають дедалі досконалішими, науковці прогнозують, що незабаром розрізнити людську та машинну творчість стане майже неможливо. Це створює нові виклики для суспільства, адже алгоритми вже зараз ефективно впливають на нашу думку в соціальних мережах і навіть демонструють більше "емпатії" у спілкуванні з пацієнтами, ніж лікарі.