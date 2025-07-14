Цей чохол для телефону імітує людську шкіру реагуючи на сонячні промені

Новий чохол для телефону Skincase вражає своїм незвичайним дизайном, адже він виглядає та відчувається як справжня людська шкіра. Цей аксесуар навіть реагує на сонячне світло, змінюючи колір, ніби отримує опіки.

Творці Skincase прагнули створити не просто аксесуар для телефону, а справжнє нагадування про важливість захисту від сонця. Дослідник Марк Тейсьє у співпраці з Virgin Media O2 використав силікон з додаванням УФ-реактивних компонентів під час створення чохла. Тепер він змінює колір під впливом ультрафіолетового випромінювання, імітуючи сонячний опік, розповідає 24 Канал.

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Метою створення Skincase стало бажання звернути увагу на проблему недостатнього використання сонцезахисних засобів. Дослідження показали, що люди значно частіше перевіряють свої телефони, ніж наносять крем від сонця під час перебування на вулиці в години пік УФ-випромінювання. Тож цей чохол у реальному часі демонструє, як шкіра може постраждати від сонця, спонукаючи користувачів подбати про себе.

Для створення реалістичного вигляду та текстури Марк Тейсьє використовував комбінацію 3D-друку та ручного скульптурування, додаючи зморшки на поверхню чохла. Skincase доступний у трьох різних відтінках шкіри, кожен з яких по-різному реагує на УФ-промені, створюючи унікальний ефект "опіку".

Важливо зазначити, що хоча чохол виглядає моторошно реалістично, він повністю синтетичний. Його мета – не лякати, а нагадувати про серйозність впливу ультрафіолету, який може призводити до раку шкіри при тривалому впливі без захисту.

Наразі Skincase є прототипом і не доступний для продажу, але його поява вже викликала жваве обговорення в мережі.

Марк Тейсьє не вперше працює з подібними технологіями. Ще у 2019 році він представив штучну шкіру для смартфонів, яка могла реагувати на дотики, наприклад, на щипки чи погладжування, імітуючи емоційний відгук. Цей проєкт також викликав неоднозначну реакцію, але підкреслив інтерес дизайнера до поєднання цифрового світу з фізичним самопочуттям людини.