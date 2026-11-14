Чому Apple Pencil майже неможливо відремонтувати

Apple Pencil практично неможливо відремонтувати через особливості конструкції. Пристрій склеєний настільки щільно, що дістатися до внутрішніх компонентів без пошкодження корпусу не вдається. Тому навіть зношена батарея може стати причиною заміни всього стилуса.

На відміну від iPad та iPhone, Apple Pencil не розрахований на розбирання й заміну внутрішніх компонентів. Це підтверджує дослідження фахівців iFixit, які розібрали перше покоління стилуса. Про це пише BGR.

Чому Apple Pencil не підлягає ремонту

Корпус пристрою щільно склеєний, а конструкція не має очевидного місця, через яке його можна безпечно відкрити. Щоб дістатися до електроніки, фахівцям довелося розрізати корпус. Під час цього процесу вони пошкодили внутрішній кабель, через що зібрати стилус назад уже було неможливо.

Така конструкція унеможливлює звичайну заміну акумулятора. Це особливо важливо з огляду на те, що Apple Pencil використовує літій-іонну батарею, яка поступово втрачає ємність у процесі експлуатації.

Якщо стилус починає працювати некоректно, спочатку варто перевірити стан змінного наконечника. Його зношення може погіршувати точність і комфорт письма. Але якщо проблема серйозніша, наприклад пов'язана з акумулятором або внутрішньою електронікою, найімовірніше, доведеться замінити весь пристрій. Власники AppleCare+ для iPad можуть отримати заміну Apple Pencil у разі випадкового пошкодження за сервісний збір у розмірі 29 доларів. Виробничі дефекти покриваються без додаткової оплати.

Це може бути корисно для тих, хто регулярно користується стилусом і хоче зменшити витрати на його заміну. Водночас умови обслуговування та доступність послуги можуть відрізнятися залежно від країни й конкретного тарифного плану.

Як продовжити термін служби Apple Pencil

Оскільки відремонтувати стилус складно, важливо правильно доглядати за ним. Насамперед це стосується акумулятора. Літій-іонні батареї швидше зношуються, якщо регулярно розряджати їх до нуля. Тому краще не чекати повного вимкнення пристрою, а заряджати його заздалегідь.

Якщо Apple Pencil не використовуватиметься кілька днів або тижнів, перед зберіганням рекомендується зарядити його приблизно до 50%. Також варто тримати стилус у безпечному місці, захищеному від надмірної спеки та холоду. Не менш важливо стежити за чистотою пристрою. Пил і волога можуть впливати на його роботу. Періодично потрібно очищати сам стилус, а також екран iPad або iPhone Duo та захисну плівку чи скло.

Окрему увагу слід приділяти наконечнику. Якщо він помітно зносився, його варто замінити, щоб уникнути проблем із письмом і можливого пошкодження поверхні екрана. Окрім офіційних аксесуарів Apple, існують сумісні наконечники від сторонніх виробників. Вони можуть відрізнятися за відчуттями під час письма та коштувати дешевше.

Отже, хоча Apple Pencil не передбачає повноцінного ремонту, належний догляд за акумулятором, корпусом і наконечником допоможе продовжити термін його служби на кілька років.