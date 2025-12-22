Вчені з'ясували, як зміна сезонів на Землі впливає на еволюцію видів

Дослідники з Каліфорнійського університету в Берклі, проаналізувавши супутникові дані за 20 років, виявили, що зміна пір року на планеті відбувається набагато хаотичніше, ніж вважалося раніше. Навіть регіони, розташовані на одній широті чи поруч один з одним, можуть мати абсолютно різні екологічні цикли.

Ця асинхронність відіграє ключову роль у формуванні біорізноманіття та еволюції видів. Географічна близькість, однакова висота над рівнем моря чи належність до однієї півкулі не гарантують однакових погодних умов, розповідає 24 Канал з посиланням на дослідження науковців із Берклі опубліковане в журналі Nature.

Чому природні ритми розходяться з нашим календарем?

Традиційне уявлення про сезонність як простий ритм зими, весни, літа та осені виявилося занадто спрощеним.

Біогеограф Дрю Терасакі Гарт, провідний автор дослідження, зазначив у Scimex, що природний календар є набагато складнішим. Його команда створила найдетальнішу на сьогодні карту сезонних таймінгів наземних екосистем Землі, яка демонструє, що природа сама встановлює межі, які діють подібно до часових поясів, але на екологічному рівні.

Сезонні зміни на Землі – дивіться відео:

Як сезонні зміни впливають на еволюцію?

Нова карта виділяє регіони, де сезонні патерни особливо розсинхронізовані й саме в таких зонах часто спостерігається найвищий рівень біорізноманіття. Такий мікс погодних умов створює різні графіки доступності ресурсів.

Це може призвести до того, що популяції одного виду в сусідніх ареалах вступають у період розмноження в різний час, що унеможливлює схрещування і з часом призводить до утворення цілком нових видів.

Яскравим прикладом є міста Фінікс і Тусон у штаті Арізона, США. Хоча їх розділяє лише 160 кілометрів, їхні кліматичні ритми кардинально відрізняються. Тусон отримує максимум опадів під час літніх мусонів, тоді як у Фініксі дощі йдуть переважно в січні, що формує абсолютно різні екосистеми.

Інша виявлена аномалія стосується п'яти регіонів із середземноморським кліматом (включно з Каліфорнією, Чилі, ПАР та Австралією). Там цикли росту лісів досягають піка приблизно на два місяці пізніше, ніж в інших екосистемах, пояснює Science Alert

Схожа ситуація спостерігається і в сільському господарстві. Наприклад, у Колумбії кавові ферми, розташовані на відстані одного дня їзди через гори, мають настільки різні репродуктивні цикли, ніби вони знаходяться в різних півкулях.

Як це допоможе нам розв'язувати проблеми?

Розуміння цих процесів критично важливе не лише для біології, а й для прогнозування кліматичних змін. Це підтверджує ще одне нещодавнє відкриття. У жовтні в зразках з-під морського льоду в Арктиці виявили спільноту мікробів, які фіксують азот, але не фотосинтезують. (З деталями цього відкриття можна ознайомитися в журналі Nature Communications Earth & Environment).

Ці мікроорганізми, знайдені на краях танучого льоду, можуть суттєво вплинути на морську харчову мережу. Лассе Ріманн, еколог з Копенгагенського університету, пояснює: якщо танення льоду призведе до розмноження цих бактерій, це збільшить кількість водоростей, які поглинатимуть більше вуглекислого газу.

Обидва дослідження вказують на одну проблему: сучасні екологічні та кліматичні моделі часто роблять занадто узагальнені припущення про сезони. Для точного розуміння впливу кліматичної кризи на планету та здоров'я людей необхідно враховувати локальні варіації, навіть якщо вони стосуються сусідніх територій.