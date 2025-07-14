Це дуже небезпечно: чому не варто спати зі смартфоном під подушкою

Ми використовуємо смартфон для роботи, розваг майже постійно. Часто він допізна затримується в наших руках – ми перевіряємо соцмережі, або читаємо новини і не рідко залишаємо ґаджет під подушкою та ще й на зарядці. Яка у цьому небезпека, розповідаємо далі у матеріалі.

Відходячи до сну ми не маємо бажання залишати пристрій далеко, тож багато хто кладе його поруч на столик біля ліжка або взагалі під подушку, щоб дістати за потреби якомога швидше. 24 Канал попереджає про небезпеку такої звички і розповідає про можливі ризики.

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Одразу варто заспокоїти тих з вас, хто може перейматися небезпекою захворіти на рак внаслідок випромінювання чи інші небезпечні хвороби. Згідно зі звітом Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я наразі не виявлено жодних зв'язків, які б дозволяли стверджувати, що мобільні телефони є прямою причиною будь-яких захворювань.

Ось що зазначають у звіті організації:

За останні 20 років було проведено численні дослідження для оцінки того, чи мобільні телефони становлять потенційний ризик для здоров'я. На сьогодні жодних несприятливих наслідків для здоров'я, що викликаються користуванням мобільними телефонами, не встановлено.

Тож можна спокійно видихнути та не перейматися, що носіння смартфона в кишені або зберігання його під подушкою негативно вплине на ваше самопочуття. Однак мовиться лише про прямий вплив, оскільки зберігається дуже неочевидна, але цілком реальна загроза, пов'язана з присутністю смартфона у ліжку разом з вами.

Чому не варто класти смартфон під подушку?

Під час сну людина не зберігає статичне положення, а часто рухається, повертається на той чи інший бік, міняє положення рук та ніг. Пам'ятаєте ті випадки, коли ви засинали в одному положенні, а прокидалися поперек ліжка, або ж узагалі повністю змінюючи позу?

Під час таких нічних "руханок" можна легко виштовхнути смартфон з ліжка на підлогу чи перемістити його ближче до себе. Крім того, він продовжить вібрувати сповіщаючи вас про нові повідомлення, якщо не перевести його в режим "Не турбувати", а це може перервати ваш сон, як і світло під час активації екрана.

Все це негативно позначиться на якості сну, і ви можете прокинутися почуваючи себе не виспаним. А це вже впливає на увесь день і позначається на вашому здоров'ї та якості роботи.

Якщо вам здається дуже важливим зранку не проспати і ви думаєте, що поклавши телефон поряд ви цьому посприяєте, то набагато доцільніше навпаки покласти його подалі. Для вимкнення будильника краще піднятися з ліжка та зробити кілька кроків до столу – після цього ви точно прокинетеся та не проспите.

Водночас напівсонне переведення будильника в режим "ну ще 5 хвилиночок" загрожує вам тим, що ви справді проспите довше ніж планували випадково вимкнувши будильник.

Чому небезпечно заряджати смартфон в ліжку?

Багато хто з нас звик ставити телефон на зарядку прямо в ліжку ховаючи пристрій під подушку. В цьому випадку існує реальна загроза вашому життю та здоров'ю – це може призвести до пожежі та катастрофічних наслідків.

Деякі смартфони серйозно нагріваються під час зарядки. Цього недостатньо для виникнення пожежі, але під подушкою смартфон не встигатиме належно охолоджуватися, а це може призвести до вкрай небажаних наслідків.

Крім того, вночі ви можете випадково пошкодити кабель, що може стати причиною ураження струмом, або ж призвести до пожежі. Така загроза є більш ніж реальною і в США навіть створили спеціальну соціальну рекламу, яка застерігає від заряджання смартфона в ліжку чи під подушкою.



Заряджати смартфон в ліжку небезпечно / Фото Пожежний департамент Ньютона, США

Якою має бути гігієна сну?

Не секрет, що гігієна сну є дуже важливим аспектом для хорошого самопочуття та загального здоров'я. А це означає, що до сну готуватися потрібно заздалегідь. Однією із найсерйозніших загроз, яку становить смартфон у ліжку – це яскраве світло від пристрою, яке негативно впливає на сон. І це стосується не лише смартфона, але й будь-якого пристрою включаючи телевізор, планшет чи ноутбук.

Саме тому експерти рекомендують припинити користуватися смартфоном та іншими пристроями за пів години до сну, а світло у кімнаті приглушити або ж вимкнути взагалі. Це сприяє швидшому та спокійнішому процесу засинання. Ви, мабуть, помічали, що відклавши смартфон в сторону одразу після користування ним заснути буває непросто.

Крім того, смартфон в ліжку це ще й додатковий відволікаючий фактор: постійні сповіщення про новини, повідомлення чи дзвінки привертатимуть вашу увагу і ви не зможете зосередитися на тому, щоб спокійно заснути.

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Рекомендації щодо гігієни сну

Як ми вже зазначали вище, гігієна сну є вкрай важливою рутиною, якої потрібно відповідально дотримуватися, тож рекомендуємо виробити собі кілька корисних правил, які допоможуть вам легше засинати, краще висипатися, не пропускати будильники та всюди встигати почуваючись бадьоро.

Запрограмуйте режим не турбувати. Смартфон, це невеликий комп'ютер у ваших руках, здатний на неймовірні речі. Особливо, якщо це заздалегідь передбачили розробники.

Режим "Не турбувати" фактично вимикає усі сповіщення на смартфоні. Ви продовжуєте отримувати повідомлення та дзвінки, однак все це відбувається в пасивному режимі: екран не активується, повідомлення не програються, вібрація відключена. Смартфон дає змогу вкрай гнучко запрограмувати цей режим.

Наприклад, ви можете налаштувати його так, щоб він автоматично вмикався о 21 годині та вимикався о 7 ранку. Аби не пропустити справді важливі дзвінки, можна дозволити звукові сповіщення від конкретних контактів з телефонної книги або окремих додатків.

Як налаштувати режим "Не турбувати" дивіться нижче на зображенні. Знайти його можна в меню "Налаштування" – "Звуки" або "Сповіщення". Також його швидка активація відбувається в шторці швидких дій, яка викликається свайпом згори вниз в лівій частині екрана.



Налаштування режиму "Не турбувати" / Фото 24 канал

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Підготуйтеся до сну. Щоб організм підготуватися до сну, необхідне деяке розвантаження, тому фахівці рекомендують відмовитися від будь-якої техніки хоча б за пів години, а краще за годину й більше до сну. Тому варто закінчити усі свої справи заздалегідь, щоб відхід до сну був спокійним та щоб вас нічого не відволікало.

Телефон краще поставити на стіл не поряд з ліжком та уникати випадків, коли ви берете його з собою, кладете під подушку чи залишаєте поряд. Як ми вже знаємо, жодних прямих загроз вашому здоров'ю це не несе, однак створює низку відволікаючих факторів, які точно не йдуть вам на користь.

Сподіваємося наші поради будуть корисними для вас. Пам'ятайте, що ваш смартфон має чимало функцій про які ви можете навіть не здогадуватися. Вони допоможуть вам зробити користування телефоном зручнішим, а ми потурбуємося, щоб ви дізналися про них більше у рубриці Поради Техно 24.