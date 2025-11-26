Які небезпеки ховає зношений кабель для зарядки і чому він може загрожувати життю

Помітили, що обплетення зарядного дроту почало розлазитися, а дротики проглядають назовні? Не відкладайте заміну кабелю на потім. Навіть якщо пристрій досі заряджається, використання пошкодженого шнура загрожує не лише вашому смартфону чи планшету, а й безпеці всієї родини.

Такі кабелі ховають в собі раптову загрозу і можуть нашкодити вашому здоров'ю і навіть життю. Від перепадів напруги до ураження струмом – ризики набагато серйозніші, ніж здається на перший погляд, попереджає 24 Канал.

Які небезпеки несе зношений зарядний шнур?

Ваші ґаджети виходитимуть з ладу швидше. Коли обплетення кабелю протирається, електричний струм не може стабільно надходити до смартфона або планшета. Через це виникають стрибки напруги, які пошкоджують внутрішні компоненти електроніки. Заміна несправного шнура коштує у рази дешевше, ніж ремонт чи купівля нового смартфона.

Ризик пожежі у вашій квартирі зростає. Раптові перепади напруги через дефектний кабель можуть призвести до перегрівання пристрою та займання. Особливо небезпечно залишати телефон на зарядці без нагляду вночі або коли нікого немає вдома. Статистика показує, що кількість електричних пожеж постійно зростає, а їхні наслідки бувають катастрофічними.



Такий кабель може стати причиною пожежі в помешканні / Фото MobileFun

Удар струмом може залишити опіки. Оголені ділянки шнура, які видно крізь пошкоджену ізоляцію, залишаються під напругою та становлять пряму загрозу. Захисна оболонка створена саме для того, щоб запобігти контакту зі струмопровідними жилами. Торкнувшись рукою чи іншою частиною тіла до таких дротів, можна отримати болючий опік або навіть важчі травми.

Маленькі діти та домашні улюбленці в небезпеці. Малюки та домашні звірі люблять досліджувати все навколо – вони можуть погризти або потягнути за цікавий шнур. Якщо дитина чи тварина доторкнеться до пошкодженого кабелю під напругою, наслідки можуть бути трагічними. Ризик для маленьких організмів набагато вищий через їхню меншу масу тіла.



Пошкоджений кабель зарядки несе становить небезпеку для дітей та тварин / Фото MobileFun

У найгірших випадках це може коштувати життя. Хоча це звучить жахливо, зафіксовано чимало випадків, коли несправні зарядні пристрої спричиняли смертельні пожежі у житлових будинках. Потужний розряд електрики може призвести до летального ураження струмом – особливо для дітей. Жодна економія не варта того, щоб ризикувати здоров'ям та життям близьких людей.

Що призводить до псування зарядних кабелів?

Більшості проблем можна уникнути, якщо знати, що саме шкодить вашому шнуру. Ось три найпоширеніші причини, через які кабелі виходять з ладу, розповідає MobileFun.

Розтягування під кутом створює надмірне навантаження на обплетення – наприклад, коли ви заряджаєте телефон у ліжку або на дивані, а шнур загинається біля роз'єму. Така деформація поступово руйнує захисний шар, оголюючи дроти всередині.

Багато користувачів виймають зарядку зі смартфона, смикаючи за кабель, а не за штекер. Такий спосіб від'єднання поступово розхитує з'єднання та пошкоджує ізоляцію біля роз'єму, що згодом призводить до розриву обплетення.

Дешеві неоригінальні шнури часто виготовляють з низькоякісних матеріалів. Універсальні кабелі схильні до коротких замикань та перепадів напруги, а їхня тонка пластикова оболонка легко рветься. Такі вироби не забезпечують належного захисту і швидко приходять у непридатність.

Як тимчасово відремонтувати пошкоджений кабель?

Якщо кабель має ознаки пошкодження, але замінипти його немає змоги, потрібно зробити його якомога безпечнішим. Фахівці з iFixit мають кілька рекомендацій з цього приводу, які можуть допомогти вам вирішити ситуацію.

Основний етап: Підготовка

Від'єднайте кабель від мережі. Відміряйте шматок термозбіжної трубки так, щоб він був довшим за пошкоджену ділянку мінімум на 1,2 – 1,3 см. Надягніть трубку на кабель.

Спосіб 1: Використання клейового пістолета

Розігрійте клейовий пістолет. Нанесіть гарячий клей безпосередньо на пошкоджену ділянку дроту. Швидко насуньте термозбіжну трубку на місце з клеєм. Вставте носик пістолета в отвір трубки та заповніть вільний простір додатковою порцією клею.

Спосіб 2: Використання шматочків клею (без пістолета)

Наріжте стрижень термоклею на дрібні шматочки. Насуньте термозбіжну трубку на пошкоджену ділянку. Щільно набийте трубку нарізаними шматочками клею навколо пошкодженого місця.

Фінальний етап: Термообробка

Нагрійте трубку запальничкою або іншим джерелом тепла. Трубка зменшиться в розмірі, а клей розплавиться, герметизуючи пошкодження. Після охолодження видаліть залишки клею, що виступили назовні.

Чому краще купити дорожчий кабель?

Не варто економити на таких аксесуарах, як зарядки та кабелі. Вони повинні бути якісними і часто коштують дорожче ніж дешеві китайські проводи за 100 гривень. Краще знайти перевірений бренд, який робить якісні аксесуари.

Крім того, сьогодні чимало смартфонів підтримують режим шидкої зарядки. Таких технологій є кілька, тому потрібно перевірти підтримку конкретним кабелем тієї чи іншої технології, або ж купувати оригінальні аксесуари від виробника смартфона.