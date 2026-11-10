Apple з'ясувала можливу причину тріщин на складаному iPhone Duo

Появу тріщин на внутрішніх екранах деяких складаних iPhone Duo пов'язують із дефектним матеріалом внутрішньої опорної пластини. Apple рекомендує власникам проблемних пристроїв звертатися до служби підтримки для заміни.

За інформацією китайських інсайдерів Ice Universe та Kang, проблема може бути пов'язана з неякісними матеріалами, які один із постачальників використав під час виробництва компонентів складаного механізму iPhone Duo. Йдеться про внутрішню опорну пластину, яка підтримує дисплей під час відкривання та закривання смартфона. Про це пише Ubergizmo.

Що стало причиною пошкодження екранів

За попередньою версією, дефектний компонент створює надмірний механічний тиск на сусідні елементи конструкції. У результаті опорна частина механізму може пошкоджуватися, що призводить до появи тріщин на дисплеї.

Якщо ця інформація підтвердиться, проблема стосуватиметься окремих виробничих партій, а не принципової помилки в конструкції складаного смартфона. Інсайдери також стверджують, що Apple може визначати потенційно проблемні пристрої за серійними номерами. Однак компанія поки офіційно не підтвердила причину несправності. Тому версію про дефектні матеріали варто розглядати як попередню інформацію, а не встановлений факт.

Постачальник компонентів заперечує причетність

Одним із виробників компонентів складаного механізму є південнокорейська компанія Fine M-Tec. Вона виступила із заявою, у якій заперечила, що її продукція стала причиною пошкоджень дисплеїв.

Представники виробника наголосили, що повідомлені проблеми не пов'язані з дефектами поставлених ним компонентів. Також компанія попередила про можливість юридичних заходів проти тих, хто поширює непідтверджені звинувачення. Водночас немає офіційного підтвердження, що саме Fine M-Tec виготовила деталі з дефектних партій. Компанія Apple також не називала постачальника, відповідального за можливу несправність.

Apple пропонує заміну несправних смартфонів

Про проблему з внутрішніми дисплеями iPhone Duo стало відомо наприкінці жовтня 2026 року, коли власники почали публікувати фотографії та відео пошкоджених екранів. У деяких випадках тріщини з'являлися невдовзі після початку використання пристрою.

26 жовтня Apple офіційно підтвердила наявність несправності, яка стосується невеликої кількості смартфонів. Компанія рекомендувала власникам проблемних пристроїв звертатися до AppleCare для отримання заміни.

За даними Reuters, Apple погодилася замінювати несправні смартфони, але не оголошувала масштабного відкликання всієї продукції. Станом на 10 листопада 2026 року компанія також не оприлюднила повного переліку серійних номерів потенційно проблемних пристроїв.