Власники сонячних панелей почали масово продавати їх по всьому світу: причини дуже неочевидні

У світі спостерігається дивна тенденція – інтернет-майданчики заповнилися оголошеннями про продаж уживаних сонячних панелей. Власники демонтують системи, встановлені 10 – 15 років тому, та шукають покупців. Однак це не означає провал сонячної енергетики чи кризу на ринку. Експерти пояснюють цей тренд цілком природними причинами, що мають мало спільного з розчаруванням у технології.

Які причини стоять за масовим продажем панелей?

Перше, що варто враховувати – термін експлуатації сонячних панелей становить 25 – 30 років. У багатьох країнах популярність домашніх сонячних електростанцій виникла ще десятиліття тому. Таким чином зараз значна частина цих систем просто досягла кінця гарантійного періоду або зазнала пошкоджень. Ще частина власників демонтує обладнання через зміну місця проживання або фізичне зношення компонентів, пише 24 Канал з посиланням на Rafsun.

Водночас деякі користувачі справді відмовляються від систем через розчарування. Причина – нереалістичні очікування від початку. Багато людей плутали заявлену максимальну потужність із реальною продуктивністю, яка залежить від погоди, кута нахилу, затінення та інших чинників. Крім того, власники часто неправильно розраховували свої енергетичні потреби.

Але головна причина розпродажу – революційні зміни в технологіях. Сучасні панелі перевершують моделі десятирічної давності за ефективністю та коштують значно менше. Власники старих систем модернізують їх, щоб отримувати більше енергії на тій самій площі даху. Це дозволяє використовувати менше панелей для досягнення кращих показників генерації.

Змінилася й філософія використання сонячної енергії. Якщо раніше метою була повна автономність від електромережі, то тепер популярності набули цільові рішення. Замість повноцінної домашньої електростанції люди встановлюють компактні системи для конкретних приладів. Наприклад, окрему панель з акумулятором для водяного насоса, який працюватиме навіть під час відключення електрики. Такі спеціалізовані пристрої оптимізовані для роботи саме з сонячними батареями, що підвищує їхню надійність.

Яка ситуація в Україні?

Хоча немає досліджень на аналогічну тему для України, загальна статистика свідчить, що потужність сонячних електростанцій, встановлених приватними домогосподарствами в Україні, станом на кінець 2024 року перевищила 1,5 гігавата. Лише за 2024 рік у країні було встановлено приблизно 800 – 850 МВт нових потужностей коштом бізнесу й домогосподарств, писало видання "Інтерфакс-Україна", посилаючись на слова голови правління Асоціації сонячної енергетики України Владислава Соколовського.

За перше півріччя 2025 року в Україні додано понад 590 мегаватів нових генеруючих потужностей, з яких понад 100 мегаватів припадало саме на сонячні електростанції. Це свідчить про активний розвиток сектора домашньої сонячної генерації, поштовх до якого, найімовірніше, дає війна та російські обстріли.

Лідерами за кількістю встановлених приватних сонячних електростанцій традиційно є Дніпропетровська, Тернопільська та Київська області. Владислав Соколовський пояснює зростання встановлення приватних сонячних панелей скасуванням ПДВ та імпортних мит на сонячні панелі влітку 2024 року.