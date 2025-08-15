Астрономи зафіксували унікальний випадок: масивна зірка вибухнула під впливом чорної діри у сусідній галактиці. Відкриття стало можливим завдяки системі штучного інтелекту, яка вчасно сповістила про незвичний космічний феномен.

Подію SN 2023zkd зафіксували в липні 2023 року за допомогою обсерваторії Zwicky Transient Facility у США повідомляє Space.com. Вона відбулася в галактиці за 730 мільйонів світлових років від Землі, де майже не формується нових зір, інформує 24 Канал.

Ключову роль відіграв новий штучний інтелект, розроблений для виявлення нетипових астрономічних явищ у реальному часі: завдяки ранньому попередженню до спостережень швидко долучилися обсерваторії по всьому світу та в космосі.

Що цікавого у поведінці об'єкта?

Спочатку SN 2023zkd поводилася як звичайна наднова – короткочасний яскравий спалах, який поступово згасає. Однак через кілька місяців об'єкт знову став світлішим, що здивувало дослідників.

Аналіз старих даних показав: система поступово сяяла сильніше ще протягом майже чотирьох років до вибуху — незвичайна ознака, яка свідчить про сильний гравітаційний вплив.

Вчені дійшли висновку: найімовірніше, зірка перебувала на орбіті поруч із чорною дірою. Спектральний аналіз показав, що за кілька років до загибелі зоря пережила дві масштабні викиди газу, які створили навколо неї своєрідний диск.

Перша хвиля світла виникла, коли ударна хвиля від вибуху зустріла розріджені зовнішні шари, а другий пік – після зіткнення з густішим диском газу.

Є дві ймовірних версії подій: або чорна діра дестабілізувала зірку своїм тяжінням, через що вона вибухнула раніше, або взагалі зруйнувала її до природного вибуху, а яскравість спричинили уламки, що врізалися у навколишній газ. В обох випадках залишився лише важчий чорний отвір.

Це відкриття – перший настільки переконливий доказ того, що тісна взаємодія з чорною дірою може спричинити вибух масивної зорі. Дані також підтверджують: більшість таких зір існують у парі. Але стежити за обміном маси безпосередньо перед вибухом – рідкісна удача для науки.

До речі, нещодавно науковці знайшли чорну діру масою 36 мільярдів Сонць. Це відкриття допоможе зрозуміти зв'язок між масами галактик та їхніх центральних чорних дір, з можливістю, що галактика-господар утворилася через злиття багатьох інших галактик.