Астрономы зафиксировали уникальный случай: массивная звезда взорвалась под влиянием черной дыры в соседней галактике. Открытие стало возможным благодаря системе искусственного интеллекта, которая вовремя сообщила о необычном космическом феномене.

Событие SN 2023zkd зафиксировали в июле 2023 года с помощью обсерватории Zwicky Transient Facility в США сообщает Space.com. Оно произошло в галактике за 730 миллионов световых лет от Земли, где почти не формируется новых звезд, информирует 24 Канал.

Ключевую роль сыграл новый искусственный интеллект, разработанный для выявления нетипичных астрономических явлений в реальном времени: благодаря раннему предупреждению к наблюдениям быстро присоединились обсерватории по всему миру и в космосе.

Что интересного в поведении объекта?

Сначала SN 2023zkd вела себя как обычная сверхновая – кратковременная яркая вспышка, которая постепенно угасает. Однако через несколько месяцев объект снова стал более светлым, что удивило исследователей.

Анализ старых данных показал: система постепенно сияла сильнее еще в течение почти четырех лет до взрыва - необычный признак, свидетельствующий о сильном гравитационном воздействии.

Ученые пришли к выводу: вероятнее всего, звезда находилась на орбите рядом с черной дырой. Спектральный анализ показал, что за несколько лет до гибели звезда пережила два масштабных выброса газа, которые создали вокруг нее своеобразный диск.

Первая волна света возникла, когда ударная волна от взрыва встретила разреженные внешние слои, а второй пик – после столкновения с более густым диском газа.

Есть две вероятных версии событий: либо черная дыра дестабилизировала звезду своим притяжением, из-за чего она взорвалась раньше, или вообще разрушила ее до естественного взрыва, а яркость вызвали обломки, врезавшиеся в окружающий газ. В обоих случаях осталось лишь более тяжелое черное отверстие.

Это открытие – первое настолько убедительное доказательство того, что тесное взаимодействие с черной дырой может вызвать взрыв массивной звезды. Данные также подтверждают: большинство таких звезд существуют в паре. Но следить за обменом массы непосредственно перед взрывом – редкая удача для науки.

