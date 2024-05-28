Астрофізики зафіксували незвичну поведінку чорних дір: це "Зірки Смерті" нашого Всесвіту

Науковці зробили приголомшливе відкриття: струмені чорних дір, відомі своєю руйнівною силою, можуть швидко змінювати напрямок. Якщо порівнювати з чимось знайомим, це схоже на лазер Зірки Смерті із саги "Зоряні війни".

Ці струмені, що складаються з викидів субсвітлових частинок і сплесків гамма- і рентгенівського випромінювання, є смертоносними на відстані до декількох тисяч світлових років. Нові дані вказують на те, що їхні траєкторії далеко не передбачувані, що додає новий рівень складності до нашого розуміння цих космічних явищ.

А тим часом Астрономи відкрили перше покоління зірок у Всесвіті

Міжнародна команда астрономів зробила це революційне відкриття, використовуючи рентгенівську обсерваторію NASA Чандра і радіоінтерферометр Very Long Baseline Array (VLBA).

Досліджуючи 16 чорних дір у центрах галактик, вчені шукали розриви в газопилових хмарах навколо або поблизу цих об'єктів. Їх виявлення було б свідченням попередніх зіткнень струменів і нинішніх активних струменів. Цей аналіз дозволив їм відстежити зміни в напрямку цих високоенергетичних викидів з часом.

Ми виявили, що близько третини струменів зараз спрямовані в зовсім інших напрямках, ніж раніше. Ці чорні діри "Зірки Смерті" повертаються і вказують на нові цілі, як вигадана космічна станція з "Зоряних воєн",

– сказав Франческо Убертозі, астрофізик з Болонського університету.

Дослідження показало, що близько 30-38% спостережуваних джетів значно змінили напрямок, більш ніж на 45 градусів, протягом 10 мільйонів років або менше.

У деяких випадках напрямок змінився майже на 90 градусів. Найкоротший спостережуваний період такої зміни становив приблизно 1 мільйон років – мить у космічному масштабі часу.

"Враховуючи, що цим чорним дірам, ймовірно, більше ніж 10 мільярдів років, ми вважаємо, що значна зміна напрямку протягом декількох мільйонів років є швидкою. Зміна напрямку променів гігантської чорної діри приблизно за мільйон років аналогічна зміні напрямку нового лінкора за лічені хвилини", – пояснив Герріт Шелленбергер, астрофізик з Гарвардського центру астрофізики та Смітсонівського інституту.

Ці висновки мають глибокі наслідки. Струмені чорних дір заважають газу об'єднуватися в зірки, тому будь-яка зміна їхнього напрямку може кардинально вплинути на склад галактик, що їх приймають.

Для будь-якої форми біологічного життя, яка може потрапити під ці космічні "прожектори", наслідки можуть бути жахливими.

На щастя, такі чорні діри перебувають далеко від нашої Сонячної системи. Однак інші космічні загрози, такі як наднові, нейтронні або кілонові зірки, також випромінюють смертоносні струмені, створюючи потенційну небезпеку.

Дивіться також Загадковий космічний глюк піддає сумніву теорію Ейнштейна

Це дослідження не лише поглиблює наше розуміння чорних дір, але й підкреслює динамічну і постійно мінливу природу нашого Всесвіту. Оскільки вчені продовжують вивчати ці загадкові об'єкти, ми можемо очікувати більше відкриттів, які кидають виклик нашим уявленням і розширюють наші знання про космос.