Астрофизики зафиксировали необычное поведение черных дыр: это "Звезды Смерти" нашей Вселенной

Ученые сделали потрясающее открытие: струи черных дыр, известные своей разрушительной силой, могут быстро менять направление. Если сравнивать с чем-то знакомым, это похоже на лазер Звезды Смерти из саги "Звездные войны".

Эти струи, состоящие из выбросов субсветовых частиц и всплесков гамма- и рентгеновского излучения, являются смертоносными на расстоянии до нескольких тысяч световых лет. Новые данные указывают на то, что их траектории далеко не предсказуемы, что добавляет новый уровень сложности к нашему пониманию этих космических явлений.

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Международная команда астрономов сделала это революционное открытие, используя рентгеновскую обсерваторию NASA Чандра и радиоинтерферометр Very Long Baseline Array (VLBA).

Исследуя 16 черных дыр в центрах галактик, ученые искали разрывы в газопылевых облаках вокруг или вблизи этих объектов. Их обнаружение было бы свидетельством предыдущих столкновений струй и нынешних активных струй. Этот анализ позволил им отследить изменения в направлении этих высокоэнергетических выбросов со временем.

Мы обнаружили, что около трети струй сейчас направлены в совершенно других направлениях, чем раньше. Эти черные дыры "Звезды Смерти" возвращаются и указывают на новые цели, как вымышленная космическая станция из "Звездных войн",

– сказал Франческо Убертози, астрофизик из Болонского университета.

Исследование показало, что около 30-38% наблюдаемых джетов значительно изменили направление, более чем на 45 градусов, в течение 10 миллионов лет или меньше.

В некоторых случаях направление изменилось почти на 90 градусов. Самый короткий наблюдаемый период такого изменения составлял примерно 1 миллион лет – мгновение в космическом масштабе времени.

"Учитывая, что этим черным дырам, вероятно, более 10 миллиардов лет, мы считаем, что значительное изменение направления в течение нескольких миллионов лет является быстрым. Изменение направления лучей гигантской черной дыры примерно за миллион лет аналогично изменению направления нового линкора за считанные минуты", – объяснил Геррит Шелленбергер, астрофизик из Гарвардского центра астрофизики и Смитсоновского института.

Эти выводы имеют глубокие последствия. Струи черных дыр мешают газу объединяться в звезды, поэтому любое изменение их направления может кардинально повлиять на состав принимающих галактик,.

Для любой формы биологической жизни, которая может попасть под эти космические "прожекторы", последствия могут быть ужасными.

К счастью, такие черные дыры находятся далеко от нашей Солнечной системы. Однако другие космические угрозы, такие как сверхновые, нейтронные или килоновые звезды, также излучают смертоносные струи, создавая потенциальную опасность.

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Это исследование не только углубляет наше понимание черных дыр, но и подчеркивает динамическую и постоянно меняющуюся природу нашей Вселенной. Поскольку ученые продолжают изучать эти загадочные объекты, мы можем ожидать больше открытий, которые бросают вызов нашим представлениям и расширяют наши знания о космосе.