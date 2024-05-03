Звезды звездной популяции III, которые считаются чрезвычайно массивными, светлыми и горячими, сыграли решающую роль в формировании Вселенной, какой мы ее знаем. Несмотря на свою короткую продолжительность жизни, эти звезды оставили после себя интригующие подсказки, которые недавно были обнаружены учеными.

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Почему это важно

Поиски звезд третьей звездной величины имеют важное значение для астрофизики. Именно в пределах этих небесных тел произошли первые реакции, приведшие к созданию более тяжелых элементов, чем водород и гелий. Эти элементы необходимы для формирования каменистых планет и последующих поколений звезд.

Хотя ни одна из звезд популяции III не сохранилась до наших дней из-за своих огромных размеров и температуры, космическая обсерватория Вебба позволила астрономам обнаружить остаточный свет, излучаемый этими древними звездами.

Благодаря тщательному анализу данных проекта JADES были найдены доказательства существования звезд популяции III в далекой галактике GN-z11, которую можно наблюдать с Земли с помощью телескопов.

Открытие первого поколения звезд, сформированных из первичного газа ранней Вселенной – так называемой звездной популяции III – является одной из важнейших целей современной астрофизики. Последние модели предполагают, что звезды популяции III могли сформироваться в карманах первичного газа в гало более развитых галактик,

– отмечают авторы исследования из Кембриджского университета.

GN-z11, среди наблюдаемых галактик, позволяет заглянуть в прошлое Вселенной. При определенном значении красного смещения телескоп Вебба может заглянуть примерно на 13,4 миллиарда лет назад, во времена, наступившие лишь через 400 миллионов лет после Большого взрыва.

Ученые сделали вывод о наличии звезд популяции III, обнаружив необычные признаки ионизации гелия, свидетельствующие об интенсивном излучении тепла этими первобытными звездами.

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Однако, подтверждение наличия звезд III звездной величины требует тщательного анализа. Астрономы тщательно изучили различные характеристики и обнаружили спектральные свойства, которые служат убедительным доказательством фотоионизации этих древних звезд. Обнаруженная степень ионизации тесно согласуется с теоретическими моделями, что оказывает дополнительную поддержку их существованию в пределах GN-z11.