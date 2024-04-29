В отличие от Зеленой кометы, которая не оправдала ожиданий из-за встречи с Солнечной бурей, комета Цучиншань-АТЛАС вызвала оптимистичные ожидания. Несмотря на то, что до ее сближения с Землей и Солнцем еще более года, комета уже стала темой для обсуждения в социальных сетях.

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Комету C/2023 A3 независимо друг от друга заметили астрономы китайской обсерватории "Пурпурная гора" и системы оповещения о столкновении астероидов с Землей (ATLAS).

Сейчас объект находится между орбитами Юпитера и Сатурна, примерно в миллиарде километров от Земли, и постепенно прокладывает себе путь внутрь. Прогнозируется, что к сентябрю 2024 года она пройдет на расстоянии 59 миллионов километров от Солнца.



Местоположение кометы C/2023 A3 / Фото TheSkyLive

Комета Цучиншань-АТЛАС уже отличается своей яркостью даже на таком значительном расстоянии от Солнца. Хотя пока она невидима для невооруженного глаза из-за своей слабости, наблюдения указывают на потенциал для замечательного зрелища на 2025 год, возможно наиболее яркого.

Кометы движутся по вытянутым орбитам вокруг Солнца. Хотя большинство из них остаются слишком тусклыми для наблюдения невооруженным глазом, время от времени внимание ученых привлекают более яркие кометы. Комета Цучиншань-АТЛАС, похоже, готова присоединиться к этой избранной группе.

Яркое зрелище

Когда кометы приближаются к Солнцу, они нагреваются, в результате чего поверхностный лед сублимируется и создает светящееся облако,, известное как кома. Этот процесс, вместе с солнечным ветром, формирует характерные хвосты комет. Чем ближе комета приближается к Солнцу, тем более выразительной становится ее активность. Траектория Цучиншань-АТЛАС предполагает близкое сближение, что, возможно, приведет к ослепительному зрелищу.

Однако, предсказание поведения кометы по своей сути является неопределенным. Исторические примеры, такие как комета Кохоутек, служат предостережением. Несмотря на первоначальный ажиотаж, яркость Кохоутека не оправдала ожиданий, что привело к массовому разочарованию. Такие кометы, как Цучиншань-АТЛАС, впервые пересекающие внутреннюю часть Солнечной системы, особенно непредсказуемы.

Хотя есть надежда на впечатляющее зрелище, существуют и риски. Кометы склонны к фрагментации и распаду, как это произошло с кометой C/2020 F8 (SWAN). Такие события могут неожиданно уменьшить или увеличить яркость кометы.

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Настоящую природу кометы Цучиншань-АТЛАС еще предстоит выяснить. Поскольку астрономы продолжают следить за ее траекторией и яркостью, растет ожидание того, что в конце 2024 года может стать выдающимся небесным событием. К тому времени судьба этой новообретенной кометы будет заставлять как ученых, так и любителей звездного неба с нетерпением ждать ее прибытия.