Что случилось?

12P/Понс-Брукса – зеленая криовулканическая комета с ядром размером 17 километров в поперечнике. Она время от времени вспыхивает, выбрасывая ледяную смесь газа и пыли в окружающий космос, когда поглощает слишком много солнечного излучения. Когда это происходит, кома – облако частиц, окружающее ядро – расширяется и становится намного ярче. В прошлом это яркое облако было деформировано изнутри, придавая комете "пару рогов", из-за чего она и получила свое зловещее прозвище. Однако во время последних вспышек эти рога отсутствовали.

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12P вращается вокруг Солнца примерно раз в 71 год по очень вытянутой траектории. Как следствие, большую часть своей жизни она проводит на внешних рубежах звездной системы, вне зоны видимости наших телескопов. Сейчас она делает свой очередной рывок к Солнцу и достигла ближайшей точки к светилу, известной как перигелий, в воскресенье, 21 апреля. Далее комета завершит оборот вокруг звезды и вернется к краю Солнечной системы - если не распадется от этого сближения.

12 апреля комета была "атакована" массивным облаком плазмы, известной как корональный выброс массы (CME), которую неожиданно выбросило Солнце. Инцидент вызвал "событие разъединения", во время которого пылевой хвост кометы был временно сдут солнечной бурей. Позже он снова восстановился под действием солнечного ветра, который сдувает частицы льда и пыли с поверхности.

Космический аппарат NASA Solar Terrestrial Relations Observatory A (STEREO-A), который пристально следил за кометой, когда она приближалась к перигелию, снял плазменную бомбардировку на впечатляющее видео. На новых кадрах видно, что 12P приближается к Юпитеру (хотя эти два тела находятся на расстоянии миллионов километров друг от друга), прежде чем CME устремляется к ним и лишает комету ее хвоста.

Комета 12P/Pons-Brooks и Юпитер в объективе STEREO-A, а также солнечная вспышка, которая поступает справа: видео

События разъединения случаются редко, но становятся более вероятными, чем ближе комета приближается к Солнцу. Подобное произошло с кометой Нишимуры в сентябре 2023 года, когда CME также оторвал хвост кометы, пока она делала оборот вокруг звезды. А в январе 2023 года астрофотограф снял то же самое с зеленой кометой C/2022 E3.

Напомним, комета 12P/Понс-Брукса пока что видима в Северном полушарии, но уже совсем скоро изменит свое положение. Она не видима невооруженным глазом. Сейчас объект уже прошел перигелий, а в июне произойдет максимальное приближение с Землей. В это время комета будет просматриваться лишь из Южного полушария.