По словам экспертов, это один из немногих случаев, когда кометы были замечены во время затмения. К сожалению, после того, как новый небесный объект был сфотографирован, он распался на мелкие части, прекратив свое существование под действием солнечного излучения. Однако комете успели дать название – SOHO-5008.
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Детали
- За несколько часов до наступления полного затмения Ворачате Бунплод, астроном-любитель из Таиланда, обнаружил небольшую комету вблизи Солнца, но не визуально. Он заметил слабое возмущение, зафиксированное коронографом Солнечной и гелиосферной обсерватории NASA (SOHO).
- Позже Карл Баттамс, астрофизик и специалист по вычислительной технике из Военно-морской исследовательской лаборатории США в Вашингтоне и руководитель проекта NASA "Солнечные кометы", предсказал, что крошечная комета будет видима для фотографов во время полной фазы затмения, когда небо не будет ослеплено солнечным светом. Он был прав.
- Когда тень Луны проходила над Нью-Гемпширом, другой астроном-любитель Лин Цзисюань сфотографировал комету во время полного затмения. На новом изображении комета едва заметна как крошечное пятно на темном небе.
Линь Цзисюань сфотографировал новую комету из Нью-Гемпшира / Фото Lin Zixuan
Наземные наблюдения за кометами, приближающихся к Солнцу, чрезвычайно редки. Они возможны только во время затмений. Но в этот раз комета не была видима невооружённым глазом из-за своих мелких размеров.
Но на этом история SOHO-5008 не закончилась, ведь чуть позже комета, судя по всему, распалась, подойдя слишком близко к Солнцу – именно так завершают свою жизнь большинство комет. Ученые не знают, насколько большой была комета и как близко она подошла к звезде.
Новая комета SOHO-5008 была уничтожена Солнцем через несколько часов после окончания затмения / Фото ESA/NASA/SOHO/USNRL/LASCO C3
Комета была четко видна на коронографических изображениях / Фото NASA/SDO
SOHO-5008 была не единственной кометой, на которую охотились фотографы во время затмения. Ожидалось, что криовулканическая комета 12P/Понс-Брукса, также известная как "комета дьявола", также будет видима через камеру и, возможно, даже невооруженным глазом. Однако ее оказалось гораздо сложнее увидеть.