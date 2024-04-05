Комета размером с город имеет с ядром шириной 17 километров и вращается вокруг Солнца по эллиптической орбите. Недавние наблюдения обнаружили скрытую спираль света, окружающую ее холодное сердце.

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Детали

Как и большинство комет, 12P/Понс-Брукса состоит из льда, пыли и камней, а ее голова имеет зеленый цвет. Это связано с тем, что кометы содержат двухатомные молекулы углерода, которые излучают изумрудный свет под воздействием излучения Солнца.

Однако этот небесный объект отличается тем, что он является криовулканическим, или холодной кометой-вулканом, то есть регулярно извергается, выбрасывая содержимое своего ледяного ядра в космос, из-за чего комета выглядит ярче, чем обычно. В июле прошлого года ученые заметили извержение кометы впервые за 69 лет, и тогда у нее появились рога, за которые она получила прозвище "комета дьявола". С тех пор комета часто вспыхивала и получила репутацию благодаря своим "впечатляющим вспышкам газа и пыли".

Предыдущие вспышки создавали впечатление, что комета имеет пару рогов, вероятно, из-за выемки льда или породы внутри кометы, которая разделила ее ледяной шлейф выброса пополам. Однако последние несколько извержений не имели такой особенности, поэтому астрономы выбрали новое прозвище "Мать Драконов", поскольку комета считается родительским телом небольшого метеорного потока "каппа-Дракониды", который активен ежегодно в период с 29 ноября по 13 декабря.



Комета 12P/Понс-Брукса в марте / Фото European Space Agency

21 апреля комета совершит ближайшее сближение с Солнцем, что приведет к ее яркому появлению на небе. Ожидается, что ближайшей точки к Земле комета достигнет в июне. Однако на тот момент ее уже не будет видно в Северном полушарии. Лучшее время для наблюдателей Северного полушария, чтобы увидеть ее — начало апреля.

Комета немного посветлеет, когда приблизится к Солнцу, и ее будет видно невооруженным глазом низко на западе примерно через час после захода солнца,

– говорит Пол Ходас, руководитель Центра исследований околоземных объектов.

Но чтобы увидеть комету, вам следует отправиться в место, удаленное от городских огней и с беспрепятственным видом на западный горизонт. Желательно использовать бинокль, поскольку без него комету может быть трудно найти.