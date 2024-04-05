Комета розміром з місто має ядро завширшки 17 кілометрів і обертається навколо Сонця по еліптичній орбіті. Нещодавні спостереження виявили приховану спіраль світла, що оточує її холодне серце.

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Як і більшість комет, 12P/Понс-Брукса складається з льоду, пилу та каміння, а її голова має зелений колір. Це пов'язано з тим, що комети містять двоатомні молекули вуглецю, які випромінюють смарагдове світло під впливом випромінювання Сонця.

Однак цей небесний об'єкт вирізняється тим, що він є кріовулканічним, або холодною кометою-вулканом, тобто регулярно вивергається, викидаючи вміст свого крижаного ядра в космос, через що комета виглядає яскравішою, ніж зазвичай. У липні минулого року вчені помітили виверження комети вперше за 69 років, і тоді у неї з'явилися роги, за які вона отримала прізвисько "комета диявола". Відтоді комета часто спалахувала й здобула репутацію завдяки своїм "вражаючим спалахам газу та пилу".

Попередні спалахи створювали враження, що комета має пару рогів, ймовірно, через виїмку льоду або породи всередині комети, яка розділила її крижаний шлейф викиду навпіл. Однак останні кілька вивержень не мали такої особливості, тож астрономи обрали нове прізвисько "Мати Драконів", оскільки комета вважається батьківським тілом невеликого метеорного потоку "каппа-Драконіди", який активний щороку в період з 29 листопада по 13 грудня.



Комета 12P/Понс-Брукса у березні / Фото European Space Agency

21 квітня комета здійснить найближче зближення з Сонцем, що призведе до її найяскравішої появи на небі. Очікується, що найближчої точки до Землі комета досягне в червні. Однак на той момент її вже не буде видно в Північній півкулі. Найкращий час для спостерігачів Північної півкулі, щоб побачити її — початок квітня.

Комета трохи посвітлішає, коли наблизиться до Сонця, і її буде видно неозброєним оком низько на заході приблизно через годину після заходу сонця,

– каже Пол Ходас, керівник Центру досліджень навколоземних об'єктів.

Але щоб побачити комету, вам слід відправитися в місце, віддалене від міських вогнів і з безперешкодним видом на західний горизонт. Бажано використовувати бінокль, оскільки без нього комету може бути важко знайти.