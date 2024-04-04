Деталі інциденту

Ця історія почалася з того, що астроном Джонатан МакДауелл написав на своїй сторінці в X про вхід в атмосферу палети з відпрацьованим обладнанням. Зокрема там були дев'ять розряджених батарей японського космічного агентства JAXA, які скинули з МКС, щоб вони згоріли в атмосфері. Відбулося це над Мексиканською затокою між Канкуном і Кубою "в попередньо прогнозованому вікні, але трохи далі на північний схід від найімовірнішої частини маршруту". Згодом під твітом з'явився хвилюючий коментар.

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Схоже, що один з цих осколків [...] приземлився в моєму будинку в Нейплзі. Пробив дах, пройшов через два поверхи і майже вбив мого сина,

– написав Алехандро Отеро, додавши кілька фотографій уламка.

Він також попросив допомогти зв'язатися з NASA: "Я залишив повідомлення та електронні листи, але відповіді немає", – каже він. МакДауелл своєю чергою відповів, що NASA – це не ті люди, до яких варто звертатися. Він "передав це експертам з Аерокосмічної корпорації, які вивчають подібні речі".

Як зазначають експерти, об'єкт може бути уламком Міжнародної космічної станції. Циліндрична труба була завдовжки "кілька дюймів" (один дюйм дорівнює 2,54 сантиметра) і важила майже 0,9 кілограма. Вона пробила дах і обидва поверхи будинку Алехандро Отеро 8 березня, ледь не влучивши в його сина.

Походження об'єкта ще не встановлено, але Отеро вважає, що це, швидше за все, одна з дев'яти розряджених батарей, скинутих з МКС. Сміття, скинуте з космічної станції ще у 2021 році, повинне було згоріти в атмосфері, але один з них, якщо це дійсно він, уцілів.

Отеро вже передав уламки, що пошкодили його будинок, на експертизу, яка пройде в Космічному центрі NASA імені Кеннеді у Флориді. Після того, як інженери визначать походження об'єкта, Отеро намагатиметься подати позов до федерального уряду США, щоб той оплатив ремонт його будинку, хоча цей процес може виявитися складним, якщо виявиться, що матеріал походить від JAXA.