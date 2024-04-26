Кальтенеггер, которая возглавляет Институт Карла Сагана в Корнельском университете, отметила способность JWST обнаруживать биосигнатуры, такие как газ метан, вырабатываемый организмами. Это дает надежду на неизбежное открытие жизни за пределами Земли.

А тем временем Появились новые доказательства существования скрытой планеты в Солнечной системе

Недавно ученая выпустила книгу "Чужие земли: Охота на планеты в космосе", в которой она отметила нынешнюю эпоху исследований, ставших возможными благодаря передовым технологиям.

Возможно, нам придется исследовать 100 систем, прежде чем мы найдем жизнь, или даже 1000,

– отметила ученая.

Особенно заинтригована системой Trappist-1, которая может похвастаться четырьмя планетами, потенциально пригодными для жизни, Кальтенеггер считает, что эти миры являются перспективными для обнаружения биосигнатур.

По ее оценкам, в течение следующих пять, десяти лет наблюдения за такими системами могут дать важные результаты.



Сравнение системы Trappist-1 и Солнечной системы / Фото NASA

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Калтенеггер одновременно остается дипломатичной относительно экстравагантных заявлений о внеземных встречах, предостерегая от необоснованных спекуляций. Она скептически относится к сенсационным заявлениям, вроде тех, которые сделал информатор Конгресса Дэвид Груш, отдавая предпочтение научно обоснованным подходам к поиску инопланетной жизни.