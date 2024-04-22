Основываясь на предыдущих работах исследователей планет из Калифорнийского технологического института, теория 9 планеты утверждает наличие большой, планеты за Нептуном.

А тем временем Глава Института SETI отвергает идею о доказательствах существования инопланетных технологий

В основе этой теории лежит поведение транснептуновых объектов (ТНО), таких как карликовая планета Седна, открытая исследователями Калифорнийского технологического института в 2004 году.

Необычная орбита Седны, вместе с особыми траекториями других ТНО, намекает на гравитационное влияние невидимого небесного тела. Эта теоретическая планета, названная "Планетой 9" в память о противоречивой переклассификации Плутона в 2006 году, предлагает правдоподобное объяснение наблюдаемых орбитальных аномалий.

Несмотря на отсутствие прямых наблюдений ученые утверждают, что гравитационные возмущения, которые влияют на ТНО, убедительно свидетельствуют о наличии скрытой планеты. Исследователи подчеркивают необходимость создания передовых космических обсерваторий, таких как будущая обсерватория Vera C Rubin в Чили, для дальнейшего исследования внешних районов Солнечной системы.

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Ожидаемый запуск обсерватории Vera C Rubin в 2025 году предвещает новую эру исследований. Ученые со всего мира получат бесценное понимание тайн далеких областей нашей Солнечной системы. Пока продолжаются поиски 9 планеты, ученые сохраняют осторожный оптимизм относительно разгадки тайны нашего небесного соседа.