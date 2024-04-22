Ґрунтуючись на попередніх роботах дослідників планет з Каліфорнійського технологічного інституту, теорія 9 планети стверджує наявність великої, планети за Нептуном.

А тим часом Очільник Інституту SETI відкидає ідею про докази існування інопланетних технологій

В основі цієї теорії лежить поведінка транснептунових об'єктів (ТНО), таких як карликова планета Седна, відкрита дослідниками Каліфорнійського технологічного інституту в 2004 році.

Незвичайна орбіта Седни, разом з особливими траєкторіями інших ТНО, натякає на гравітаційний вплив невидимого небесного тіла. Ця теоретична планета, названа "Планетою 9" на згадку про суперечливу перекласифікацію Плутона в 2006 році, пропонує правдоподібне пояснення спостережуваних орбітальних аномалій.

Попри відсутність прямих спостережень науковці стверджують, що гравітаційні збурення, які впливають на ТНО, переконливо свідчать про наявність прихованої планети. Дослідники наголошують на необхідності створення передових космічних обсерваторій, таких як майбутня обсерваторія Vera C Rubin в Чилі, для подальшого дослідження зовнішніх районів Сонячної системи.

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Очікуваний запуск обсерваторії Vera C Rubin у 2025 році провіщає нову еру досліджень. Науковці з усього світу отримають безцінне розуміння таємниць далеких областей нашої Сонячної системи. Поки тривають пошуки 9 планети, вчені зберігають обережний оптимізм щодо розгадки таємниці нашого небесного сусіда.