Нас постоянно что-то бомбардирует

Вообще то наша Земля регулярно подвергается воздействию космических лучей, которые являются энергичными заряженными частицами, но ее магнитный щит, магнитосфера, обычно отклоняет их. Однако, когда этот защитный барьер ослабевает, Земля становится уязвимой к повышенному проникновению космических лучей.

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Космические лучи в основном состоят из ядер водорода, выбрасываемых в космос мощными космическими событиями, такими как взрывы сверхновых звезд. Обычно магнитосфера перехватывает эти частицы, защищая планету от их воздействия, а также защищая от солнечной радиации.

Однако магнитосфера не статична. Ее магнитные полюса могут смещаться, а все поле периодически претерпевает развороты, ослабевая в процессе. Во время таких событий, известных как "экскурсии магнитного поля", защитная сила магнитного щита Земли уменьшается, потенциально подвергая биосферу более высоким уровням космической радиации.

Ученые полагаются на изотопные измерения, чтобы определить периоды повышенного притока космического излучения. Когда космические лучи взаимодействуют с частицами в атмосфере, они образуют космогенные радионуклиды, которые со временем накапливаются в осадочных породах и ледяных кернах.

Важное исследование

Одна из хорошо задокументированных экскурсий магнитного поля, событие Лашампса, произошло примерно 41 000 лет назад. Исследователи из Потсдамского исследовательского центра GFZ в Германии, изучили связь этого события с интенсивностью магнитосферы Земли и концентрацией космогенных радионуклидов, таких как бериллий-10.

Анализ показал, что во время события Лашампи скорость производства бериллия-10 удвоилась по сравнению с современными показателями, что свидетельствует о значительном ослаблении магнитосферы. Это позволило притоку космических лучей проникнуть в атмосферу, что привело к увеличению количества вторичных частиц.

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Реконструируя магнитосферу Земли во время события Лашампи, ученые стремятся получить дальнейшее понимание взаимодействия космических лучей и их последствий. Результаты были представлены на Генеральной ассамблее Европейского геонаучного союза (EGU) в 2024 году.