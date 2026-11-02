Чотири міста США можуть перетворитися на пустелі до 2080 року

Через зміну клімату чотири американські міста можуть до 2080 року перейти до пустельного біому. Такий прогноз зробили дослідники за допомогою машинного навчання, врахувавши зміни температури, рослинності, землекористування та викидів.

Дослідження, представлене на конференції Arctic Frontiers у 2023 році, використовувало модель машинного навчання для прогнозування змін біомів у США. Вчені врахували сценарії майбутнього землекористування, зростання населення, розвитку екосистем і викидів парникових газів. Про це пише BGR.

Які міста можуть перетворитися на пустелі?

За результатами моделювання, до 2080 року деякі території, які нині вкриті помірними та бореальними лісами, можуть перетворитися на пустелі. Серед великих міст, яких стосується цей прогноз, – Бейкерсфілд і Ланкастер у Каліфорнії, Ріно в Неваді та Пуебло в Колорадо.

Водночас автори моделі оцінюють її точність приблизно у 67%. Вони також застерігають, що використані прогнозні сценарії могли створити певне зміщення в бік передбачення опустелювання. Тому результати не варто сприймати як гарантований прогноз.

Як зміниться клімат у цих містах?

Бейкерсфілд, Каліфорнія. Населення – понад 422 тисячі осіб.

Місто розташоване в південній частині долини Сан-Хоакін – одного з важливих сільськогосподарських регіонів США. Завдяки родючим ґрунтам і системам зрошення тут вирощують значні обсяги сільськогосподарської продукції.

Нині рослинність міста відповідає переважно лукам і лісистим територіям уздовж річок. Хоча за деякими кліматичними класифікаціями Бейкерсфілд уже вважають пустелею, модель, заснована на типах рослинності, прогнозує перехід до пустельного біому до 2080 року.

Посилення спеки та посух може погіршити стан ґрунтів і вплинути на сільське господарство. Наслідки відчуватимуться не лише в самому місті, а й за його межами, оскільки регіон відіграє важливу роль у продовольчому виробництві Каліфорнії.

Ріно, Невада. Населення – понад 640 тисяч осіб.

Ріно розташоване біля гірського масиву Сьєрра-Невада. Місто відоме можливостями для активного відпочинку, зокрема велосипедного спорту та гірськолижного туризму.

За класифікацією, що враховує рослинність, зараз ця територія належить до помірних відкритих хвойних рідколісь. Однак до 2080 року вона може перейти до пустельного біому.

Такі зміни загрожують місцевим видам рослин і тварин, які залежать від нинішньої екосистеми. Частина з них уже перебуває під загрозою зникнення. Тому наслідки можуть виявитися значно серйознішими за просте підвищення температури.

Ланкастер, Каліфорнія. Населення – понад 170 тисяч осіб.

Ланкастер розташований приблизно за годину їзди на північ від Лос-Анджелеса. Його клімат уже характеризується спекотним посушливим літом і прохолоднішою зимою.

Нині територію класифікують як степовий біом. Тут ростуть шавлієві кущі, дерева юки коротколистої (Joshua trees) та польові маки. Степи отримують більше опадів, ніж пустелі, але їх недостатньо для формування лісів.

Модель прогнозує, що подальше потепління та зменшення доступної вологи можуть призвести до зникнення частини степової рослинності. Це вплине на місцеві види тварин, природні ландшафти та виноробство, яке є однією з особливостей регіону.

Пуебло, Колорадо. Населення – понад 110 тисяч осіб.

Пуебло розташоване вздовж річки Арканзас. Місто має близько 300 сонячних днів на рік, а місцеві родючі ґрунти дають змогу вирощувати різноманітні культури, зокрема зелений перець чилі, яким славиться регіон.

Зараз територію відносять до помірних відкритих хвойних рідколісь. Проте до 2080 року вона також може перейти до пустельного біому.

Якщо прогноз справдиться, регіон зіткнеться з посиленням посух, вищими температурами та більшими ризиками лісових пожеж. Зміни торкнуться не лише сільського господарства, а й місцевих рослин і тварин.

Чи обов’язково ці міста стануть пустелями?

Ні. Дослідження описує можливий сценарій, а не неминуче майбутнє. Точність моделі становить близько 67%, а самі автори визнають потенційне зміщення прогнозу в бік опустелювання.

Важливо також розуміти, що перехід до пустельного біому не означає, що міста вкриються піском або стануть непридатними для життя. Йдеться насамперед про зміну природної рослинності та екосистем під впливом спекотнішого й сухішого клімату.

Навіть якщо найгірші сценарії не реалізуються, поступове зменшення доступної вологи, посилення спеки та зміни природних середовищ можуть створити серйозні проблеми для мешканців цих регіонів.