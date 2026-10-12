Citroën відроджує легендарний 2CV як електрокар за 15 000 євро Що в ньому незвичайного?

Citroën представила концепт електричного автомобіля, який відроджує одну з найвідоміших моделей французького бренду. Новинка поєднує ретродизайн, незвичайні рішення в салоні та ціну, нетипову для багатьох сучасних електрокарів.

Citroën представила концепт нового електричного 2CV на Паризькому автосалоні 2026 року. Автомобіль має стати сучасним продовженням легендарної моделі, яка свого часу прославилася простотою конструкції, практичністю та доступністю. Серійна версія електрокара може з'явитися на європейських дорогах до 2028 року. Про це пише Digitaltrends.

Чим здивує новий електричний Citroën 2CV?

Проєкт розвиває ідею, яку компанія озвучила ще в травні 2026 року, – створити недорогий електромобіль із ціною менше ніж 18 000 євро. Тепер Citroën називає орієнтовну стартову вартість близько 15 000 євро, хоча остаточна ціна залежатиме від майбутніх європейських правил для компактних електричних автомобілів.

Новий 2CV має зайняти проміжне місце в модельному ряду бренду між надкомпактним електромобілем Ami та автомобілем C3. Виробник робить ставку на невеликі розміри, малу масу та просту конструкцію, щоб утримати вартість машини на доступному рівні.

При цьому концепт не намагається бути просто сучасною копією оригіналу. Citroën зберегла впізнавані риси класичного автомобіля та доповнила їх деталями, які роблять новинку незвичайною навіть на тлі інших ретроелектрокарів.

Як виглядає новий 2CV і чим він нагадує оригінал?

Довжина концепту становить лише 3,76 метра. Це навіть менше, ніж у класичного Citroën 2CV. Компанія також орієнтується на споряджену масу близько 1 тонни, що має стати однією з головних переваг майбутнього електромобіля.

Зовнішність новинки безпосередньо відсилає до історичної моделі. Серед характерних елементів – окремо розташовані круглі фари, відкриті склоочисники, майже вертикальне лобове скло, вигнутий дах і заокруглені крила. Автомобіль також отримав сталеві колеса діаметром 18 дюймів.

Такий дизайн допомагає зберегти характер оригінального 2CV, не перетворюючи концепт на точну копію автомобіля минулого століття. Citroën прагне поєднати впізнавану зовнішність із сучасними вимогами до міського транспорту. Особливе значення має і компактність. Невелика довжина повинна спростити паркування та пересування вузькими міськими вулицями. А мала маса може позитивно вплинути на енергоспоживання, що особливо важливо для електромобіля початкового цінового сегмента.

Навіщо електромобілю дверні кишені для яєць і педалі із черепахою?

Одна з найцікавіших особливостей нового 2CV – увага до дрібниць, які нагадують про історію оригінальної моделі. У салоні дверні кишені мають спеціальну форму для перевезення яєць. Це відсилання до відомого завдання, яке стояло перед розробниками першого 2CV: створити простий і доступний автомобіль, здатний перевозити людей та сільськогосподарські продукти.

Своєрідний гумор продовжується біля ніг водія. На педалі гальма зображена черепаха, а на педалі акселератора – заєць. Така деталь нагадує про відмінності між повільним і швидким рухом та додає автомобілю індивідуальності.

Деякі звуки також мають відсилати до історичної моделі. Citroën розробила звук запуску автомобіля та сигнал, які мають відтворювати характер оригінального 2CV.

Ще один історичний елемент – цифри, нанесені на лобове скло. Вони позначають 1948, 1990 та 2026 роки. Перший рік пов'язаний із дебютом оригінального автомобіля, другий – із завершенням його виробництва, а третій – із появою нового концепту. Таким чином, Citroën використовує дизайн не лише для створення ретрообразу, а й для нагадування про історію моделі. Незвичайні деталі мають зробити автомобіль упізнаваним і допомогти йому виділитися серед інших доступних електрокарів.

Які технології та функції будуть у салоні?

Попри акцент на простоті, концепт не відмовляється від сучасних технологій. У салоні встановлено квадратний сенсорний екран діагоналлю 8 дюймів, який відповідає за цифрові функції автомобіля. Водночас Citroën залишила фізичні органи керування, щоб частину операцій можна було виконувати без необхідності взаємодіяти з екраном.

Для відображення основної інформації водієві передбачено систему Smart Vision. Вона має показувати необхідні відомості в полі зору людини за кермом.

Однак найбільш незвичайним елементом оснащення стала Radioën – знімна автомобільна радіосистема, яку можна використовувати як портативну колонку поза машиною. Це рішення відповідає загальній концепції 2CV, у якій практичність поєднується з нестандартними ідеями.

Інтер'єр також передбачає кілька функціональних рішень:

Складаний тканинний дах. Він має додати автомобілю відчуття відкритого простору.

Знімний кошик для зберігання речей. Його можна використовувати окремо від автомобіля.

Ремінцеві ручки дверей. Вони підтримують простий стиль салону.

Висувне пасажирське сидіння. Переднє крісло можна переміщувати назовні, що має полегшити посадку та висадку.

Усі ці елементи демонструють, що виробник прагне зробити доступність не синонімом мінімального оснащення. Замість того щоб просто прибрати всі додаткові функції, Citroën намагається запропонувати прості рішення, які водночас додають автомобілю характеру.

Водночас варто враховувати, що йдеться про концепт. До серійного виробництва оснащення, матеріали та окремі конструктивні рішення можуть змінитися.

Чому невелика маса важлива для електромобіля?

Citroën розраховує, що маса нового 2CV становитиме приблизно 1 тонну. Для електричного автомобіля це важливий показник, адже акумуляторна батарея зазвичай становить значну частину загальної маси машини.

Легший автомобіль потребує менше енергії для руху за інших однакових умов. Це потенційно дає змогу використовувати батарею меншої місткості, зберігаючи достатній запас ходу для щоденних поїздок.

Менша батарея може також знизити вартість виробництва. Саме тому Citroën пов'язує компактні розміри та малу масу з можливістю запропонувати електромобіль приблизно за 15 000 євро. Проте компанія поки не розкрила місткість акумулятора та запас ходу нового 2CV. Також немає остаточних даних про потужність електродвигуна, швидкість заряджання та інші характеристики силової установки.

Через це поки зарано оцінювати, наскільки конкурентоспроможним автомобіль буде в реальному використанні. Його практичність залежатиме не лише від ціни та маси, а й від того, яку відстань він зможе долати на одному заряді та як швидко відновлюватиме запас енергії.

Скільки коштуватиме Citroën 2CV і коли він з'явиться?

Citroën орієнтується на стартову ціну близько 15 000 євро. Якщо виробникові вдасться реалізувати цей план, новий 2CV може стати одним із доступніших варіантів для покупців, які хочуть перейти на електротранспорт у Європі. Виробництво автомобіля компанія планує організувати в Європі. Водночас остаточна ціна та конфігурація серійної моделі залежать від майбутніх європейських правил для категорії компактних електричних автомобілів, на які орієнтується проєкт.

Дебют концепту відбувся на Паризькому автосалоні в жовтні 2026 року, а вихід серійної версії на європейські дороги запланований до 2028 року.

Поки що виробник не оприлюднив повних технічних характеристик, зокрема даних про батарею, запас ходу та заряджання. Тому заявлені 15 000 євро варто сприймати як цільову стартову ціну, а не остаточну вартість автомобіля в усіх комплектаціях і на всіх ринках.

Чи зможе новий 2CV повторити успіх оригіналу?

Історичний Citroën 2CV став одним із символів доступного автомобіля для широкого загалу. Його цінували за простоту, практичність і конструкцію, яка відповідала повсякденним потребам водіїв. Новий концепт намагається перенести цю філософію в епоху електротранспорту.

У проєкті поєднали три основні ідеї: компактний кузов, потенційно доступну ціну та дизайн із виразним характером. Замість того щоб змагатися з дорогими електромобілями за потужністю та кількістю технологій, Citroën робить ставку на практичність і простоту використання.

Водночас головне випробування ще попереду. Виробникові потрібно буде підтвердити, що серійний автомобіль збереже невелику масу, забезпечить достатній запас ходу та справді коштуватиме близько 15 000 євро.

Якщо ці умови вдасться виконати, електричний 2CV може стати цікавим варіантом для європейських покупців, яким потрібен невеликий автомобіль для щоденних поїздок. А незвичайні деталі на кшталт кишень для яєць, педалей із зайцем і черепахою та знімного радіо допоможуть новинці зберегти індивідуальність, яка зробила оригінал культовим.