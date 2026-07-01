США зняли експортні обмеження з ШІ-моделей Anthropic: чим завершився тритижневий конфлікт

Міністерство торгівлі США офіційно скасувало експортний контроль для передових моделей штучного інтелекту Claude Fable 5 та Mythos 5 від компанії Anthropic. Це рішення поклало край напруженому тритижневому протистоянню, яке виникло через побоювання уряду щодо національної безпеки.

Як повідомляє Cyber Security News Feed, крапку в цій безпрецедентній історії поставив міністр торгівлі США Говард Лутнік. У своєму офіційному листі від 30 червня 2026 року, адресованому директору з обчислень Anthropic Тому Брауну, він підтвердив повне зняття обмежень на розповсюдження технологій компанії.

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Чому виник конфлікт між владою США та Anthropic?

Напруженість у відносинах між стартапом Anthropic, який наразі готується до IPO, та американською владою загострилася після принципової відмови компанії. Розробники не захотіли дозволити військовим США використовувати свої ШІ-моделі для внутрішнього стеження та створення повністю автономних систем озброєння. Після цього уряд додав Anthropic до списку компаній, діяльність яких обмежена з міркувань нацбезпеки.

Згодом, вже після випуску Mythos 5 та Fable 5, моделі раптово відключили за наказом уряду США, хоча минули лічені дні з моменту запуску. Хоча спочатку ніхто не розумів причин, а тому в мережі гуляло чимало припущень і чуток, згодом міністр торгівлі США Говард Лутнік прямо заявляв, що обмеження наклали через страх, що ці інструменти потраплять до рук спецслужб і розвідок недружніх країн, зокрема Китаю та Росії.

Рішення уряду заблокувати моделі викликало хвилю обурення в ІТ-спільноті. Понад 80 провідних експертів та керівників компаній у сфері кібербезпеки підписали відкритий лист до Мінторгівлі США із закликом скасувати ці обмеження. Вони наголосили, що код моделей виконується на території США і фактично не експортується при хмарному доступі іноземних користувачів.

Що таке Claude Fable 5 та Mythos 5 і як працювала "лазівка"?

Це передові великі мовні моделі здатні не лише підтримувати розмову на рівні експерта, а й писати значно краще за конкурентів програмний код, аналізувати системи, шукати баги та вразливості й вирішувати складні логічні задачі. Саме через їхню високу потужність уряд США застосував до них механізм експортного контролю, який зазвичай використовують для зброї. Одна з теорій свідчила, що Fable 5 у тестах змогла зламати майже всі захищені військові системи уряду, тому в Пентагоні боялися, що їхні дані тепер під загрозою.

До введення заборони Anthropic запустила закриту програму Project Glasswing. У її межах близько 200 організацій (зокрема банки, технологічні гіганти та фірми з кібербезпеки) тестували попередню версію моделі – Mythos Preview. Ця нейромережа виявила тисячі критичних уразливостей у популярних операційних системах і веббраузерах.

Коли 12 червня уряд США заблокував Mythos 5 та Fable 5, заборона формально не торкнулася версії Mythos Preview. Через цю лазівку деякі учасники програми (зокрема компанії Dragos та Cisco Systems) продовжили використовувати ШІ для тестування захисних систем. Водночас європейські структури, як-от Європейське агентство з мережевої та інформаційної безпеки (ENISA), доступ втратили.

Хронологія блокування та кулуарні переговори

Протистояння розпочалося 12 червня 2026 року, коли Бюро промисловості та безпеки (BIS) надіслало Anthropic листа. Посилаючись на Закон про реформу експортного контролю 2018 року, відомство вимагало від компанії отримувати індивідуальну ліцензію перед експортом чи передачею моделей Mythos 5 та Fable 5 будь-якій іноземній особі у світі. Це правило поширювалося навіть на іноземних співробітників самої компанії.

У відповідь Anthropic була змушена повністю відключити доступ до обох моделей для всіх користувачів на глобальному рівні, оскільки не було способів швидко налаштувати територіальні обмеження. Керівництво компанії назвало таку директиву непропорційною, зазначивши, що дії уряду стали наслідком непорозуміння.

За даними джерел, генеральний директор Anthropic Даріо Амодеї свідомо намагався особисто не втручатися в переговори з чиновниками Мінторгівлі США, щоб не провокувати владу через свої непрості відносини з урядовцями. Основним переговорником з боку уряду з питань кібербезпеки виступав Шон Кернкросс. За даними телеканалу CNBC, фінальне рішення стало результатом інтенсивних закритих переговорів між Anthropic та адміністрацією Трампа.

Компроміс: на яких умовах зняли обмеження?

Перші кроки до примирення відбулися 26 червня, коли Говард Лутнік частково пом'якшив обмеження. Доступ до Mythos 5 відкрили для курованого списку "trusted partners" (надійних партнерів), до якого увійшли понад 100 компаній зі списку Fortune 500.

Вже 30 червня Міністерство торгівлі оцінило ризики витоку технологій і дійшло висновку, що ліцензія більше не потрібна. Однак Anthropic довелося взяти на себе три серйозні зобов'язання у сфері безпеки:

проактивно виявляти та усувати ризики, пов'язані з моделями;

співпрацювати з урядом над протоколами та стандартами для Mythos, Fable та майбутніх релізів;

негайно повідомляти про будь-яку шкідливу активність із використанням її систем.

Міністерство чітко залишило за собою право повернути ліцензійні вимоги, якщо обставини зміняться або компанія порушить ці умови.

Повернення доступу та наслідки для ШІ-індустрії

На своїй офіційній сторінці в соцмережі X представники Anthropic підтвердили цю новину та оголосили, що почнуть відновлювати доступ з 1 липня. Повний технічний масштаб повторного розгортання моделей наразі уточнюється.

Журналісти називають цю ситуацію одним із найдраматичніших регуляторних конфліктів між розробником передового ШІ та федеральними органами експортного контролю. Жорсткий контроль за ШІ-моделями стає новою нормою в США. Наприклад, головний конкурент Anthropic – компанія OpenAI – під час релізу своєї моделі GPT 5.6 була змушена узгоджувати з американським урядом абсолютно кожного клієнта, який отримував доступ до системи.

Ситуація з Anthropic створює важливий прецедент для майбутнього нагляду за випуском нейромереж. Тепер він буде тісно пов'язаний з оцінкою кібербезпекових ризиків. Дослідникам безпеки залишається спостерігати, чи перетворяться нові зобов'язання щодо "проактивного виявлення" на публічні звіти про прозорість або угоди про обмін індикаторами компрометації (IOC) між ШІ-компаніями та федеральними агентствами.