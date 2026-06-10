Новий ШІ від Anthropic отримав особливий режим безпеки після інциденту з хакерами

Anthropic представила нову модель штучного інтелекту Claude Fable 5, яку вважають однією з найпотужніших у лінійці компанії. Водночас її запуск супроводжується посиленими заходами безпеки та низкою незвичних обмежень для користувачів.

Компанія Anthropic офіційно випустила Claude Fable 5 – першу публічну версію своєї моделі штучного інтелекту Mythos. Ще до релізу система привернула увагу через повідомлення про несанкціонований доступ до моделі з боку кіберзлочинців, що посилило дискусії щодо ризиків її використання. Про це пише Ubergizmo.

Дивіться також Гуманоїдний робот підкорив вулкан висотою понад 6 кілометрів, але є важливий нюанс

Чому запуск Claude Fable 5 супроводжується жорсткими обмеженнями?

Mythos створювалася з акцентом на виявлення критичних вразливостей у програмному забезпеченні та цифровій інфраструктурі. Саме ця особливість зробила модель потенційно корисною як для фахівців із кібербезпеки, так і для зловмисників. Через це Anthropic вирішила запровадити додаткові механізми контролю перед відкриттям доступу для ширшої аудиторії.

За словами компанії, підготовка до релізу включала понад 1000 годин тестування за участю внутрішніх спеціалістів і зовнішніх партнерів. У результаті були створені спеціальні класифікатори безпеки, які аналізують запити користувачів у режимі реального часу.

Якщо система визначає, що запит стосується кібербезпеки, хімії, біології або технологій дистиляції моделей штучного інтелекту, він автоматично перенаправляється на більш контрольовану модель Claude Opus 4.8. Таким чином Anthropic намагається обмежити доступ до найбільш чутливих можливостей Fable 5.

Ще одним незвичним рішенням стала обов'язкова політика зберігання даних протягом 30 днів. Вона поширюється навіть на корпоративних клієнтів, які раніше користувалися угодами про повну відмову від збереження інформації.

У Anthropic наголошують, що зібрані дані використовуватимуться виключно для моніторингу потенційно небезпечної активності та виявлення можливих порушень правил використання. Компанія окремо підкреслила, що ця інформація не буде залучатися для навчання або донавчання моделей.

Хто отримає доступ до Claude Fable 5?

На першому етапі модель доступна передплатникам тарифних планів Pro, Max, Team та Enterprise. Такий формат діятиме до 22 липня 2026 року.

Після цієї дати Anthropic планує перейти на систему оплати за використання. Водночас у компанії зазначають, що в майбутньому Fable 5 може знову стати частиною передплатних пакетів.

Вартість використання нової моделі становить 10 доларів за мільйон вхідних токенів і 50 доларів за мільйон вихідних токенів. Це приблизно вдвічі дорожче за тарифи Claude Opus 4.8.

Попри високу ціну та обмеження, перші корпоративні користувачі повідомляють про помітне зростання продуктивності. За даними компаній Workspace і Genspark, нові моделі демонструють результати, які перевершують конкурентів у сфері проєктування інтерфейсів та програмування відеоігор.

Окремо відзначаються можливості моделі у виконанні складних багатоетапних завдань. Аналітична компанія Hex повідомила, що Fable 5 стала першою моделлю, яка змогла підтримувати 90% рівень автономного виконання тривалих аналітичних завдань без зовнішньої допомоги. У самій Anthropic стверджують, що Claude Fable 5 самостійно обробляє близько 95% запитів користувачів і лише в окремих випадках звертається до Claude Opus 4.8 для додаткової перевірки або виконання завдань.

Новий етап у розвитку ШІ чи джерело нових ризиків?

Запуск Claude Fable 5 демонструє, що провідні розробники штучного інтелекту дедалі частіше стикаються з дилемою між розширенням можливостей своїх моделей та необхідністю контролювати потенційні ризики.

У випадку Anthropic компанія фактично обрала компромісний підхід: надала користувачам доступ до потужнішої системи, але одночасно запровадила додаткові механізми моніторингу, фільтрації та обмеження функцій. Наскільки ефективною виявиться така стратегія, стане зрозуміло після перших місяців реальної експлуатації моделі.