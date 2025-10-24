Тепер більше ніж чат-бот: Microsoft представила масштабне оновлення свого ШІ Copilot

Microsoft презентувала велике осіннє оновлення для свого штучного інтелекту Copilot, яке робить його більш персоналізованим, корисним та орієнтованим на людину. Асистент отримав аж 12 нових функцій, а головною несподіванкою стала поява Mico — анімованого аватара, покликаного зробити взаємодію з ШІ більш природною та емоційною.

Що нового приніс осінній реліз Copilot?

Microsoft зробила значний крок у розвитку свого ШІ-помічника, випустивши Copilot Fall Release. Головною зіркою оновлення став Mico (скорочення від Microsoft Copilot) – новий анімований персонаж, який є опціональним візуальним втіленням асистента. Це емоційна аморфна фігура, яка реагує на розмову, змінює вирази обличчя та колір, створюючи відчуття більш природного спілкування, особливо під час голосових взаємодій, пише 24 Канал з посиланням на Microsoft.

Розробники зазначають, що Mico покликаний бути емпатичним і доброзичливим, але водночас може тактовно вказувати на помилки користувача. Багато хто вже встиг порівняти його зі знаменитою "скріпкою" Clippy з минулого, проте Mico, на відміну від свого попередника, можна вимкнути за бажанням. Ця функція спочатку доступна в США, Великій Британії та Канаді.​

Окрім візуального аватара, Copilot отримав низку значних функціональних покращень:

Групові чати (Groups). Нова функція перетворює Copilot на простір для спільної роботи, де до 32 людей можуть одночасно проводити мозкові штурми в одному чаті, писати тексти або планувати проєкти. ШІ допомагає підсумовувати обговорення, пропонувати варіанти та розподіляти завдання.

Покращена пам'ять і персоналізація. Copilot тепер має довготривалу пам'ять, що дозволяє йому запам'ятовувати важливу для користувача інформацію, наприклад, ваші цілі, плани або важливі дати, а потім враховувати її в майбутніх розмовах. Асистент також може посилатися на попередні діалоги, що спрощує продовження роботи.

Інтеграція з іншими сервісами. Завдяки конекторам Copilot може підключатися до OneDrive, Outlook, Gmail, Google Drive та Google Calendar, щоб шукати й обробляти документи, листи та події в різних акаунтах за допомогою запитів природною мовою.

Copilot для здоров'я. Було вдосконалено відповіді на запити, пов'язані зі здоров'ям. Тепер система надає інформацію з надійних джерел, таких як Harvard Health, і допомагає знаходити лікарів за спеціальністю, місцем розташування та іншими критеріями.​

Навчальний режим Learn Live. Ця функція перетворює Copilot на репетитора, який не просто дає відповіді, а направляє користувача за допомогою питань і візуальних підказок, що робить процес навчання більш ефективним.

Покращення інтеграції в Edge та Windows. Copilot в браузері Edge тепер може аналізувати відкриті вкладки, порівнювати інформацію та виконувати дії, наприклад, бронювати готель. Фактично це вбудований агент у вашому браузері, який може переглядати інтернет, рухати курсор, натискати на посилання і вводити текст у відповідні форми. У Windows 11 з'явилася можливість активувати асистента голосовою командою "Hey Copilot".

Ці оновлення свідчать про те, що Microsoft прагне перетворити Copilot з простого чат-бота на повноцінного ШІ-компаньйона, який глибоко інтегрований у повсякденне життя користувача.

Компанія також активно розвиває власні моделі ШІ, такі як MAI-Voice-1 та MAI-Vision-1, щоб зменшити залежність від сторонніх розробників, пише TechRadar. Нові функції вже доступні в США та поступово поширюються на інші країни.​