Microsoft запустила серію AI-оновлень для Windows 11, спрямованих на покращення роботи вбудованого помічника Copilot. Головною зміною стала можливість активувати асистента за допомогою фрази "Hey Copilot" — функція працює на будь-якому комп’ютері з Windows 11 після активації користувачем. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Microsoft.

Дивіться також Microsoft закриває не лише Windows 10: яка версія операційної системи також втратить підтримку

Що нового в оновленому Copilot для Windows 11?

Окрім цього, компанія розширила доступ до Copilot Vision — інструменту, який аналізує вміст екрана та відповідає на запитання, пов’язані з побаченим. Тепер ця функція стане доступною у всіх регіонах, де працює Copilot. Також тестувальники програми Windows Insiders отримають змогу взаємодіяти з Vision не лише голосом, а й у текстовому форматі.

Як повідомляє Reuters, оновлення також містить експериментальний режим "Copilot Actions", який дозволяє виконувати реальні дії з робочого столу — наприклад, бронювати столик у ресторані чи замовляти продукти онлайн. Microsoft наголошує, що асистент матиме обмежені дозволи та зможе отримувати доступ лише до тих ресурсів, які надає користувач.

Ще одне нововведення — Gaming Copilot, інтегрований у консолі Xbox Ally. Завдяки йому геймери можуть отримувати поради, рекомендації та підтримку в режимі реального часу.

Представник Microsoft Юсуф Мехді зазначив, що компанія бачить майбутнє в інтеграції штучного інтелекту в щоденні цифрові процеси: не лише у вигляді чат-ботів, а як природну частину сотень мільйонів щоденних взаємодій користувачів із технологіями.

Скільки комп'ютерів у світі досі працює на Windows 10?

Сьогодні на Windows 11 перешли 49,05% користувачів. Поряд із цим 40,84% усе ще користуються старою системою Windows 10. Ще старішу версію, Windows 7, досі не видалили 9,15% людей. Є й такі, що з якихось причин усе ще лишаються вірними Windows XP – таких наразі лише 0,3%.

Як можна зрозуміти, попри вихід Windows 11 ще у 2021 році, її попередниця все ще утримує досить високі позиції. Частково це провина самої Microsoft, оскільки компанія вимагає для встановлення "одинадцятки" модуль безпеки TPM 2.0, який не встановлювався в комп'ютерах раніше. Таким чином мільйони пристроїв, які технічно все ще справні й потужні, не можуть оновитись.