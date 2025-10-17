Microsoft запустила серию AI-обновлений для Windows 11, направленных на улучшение работы встроенного помощника Copilot. Главным изменением стала возможность активировать ассистента с помощью фразы "Hey Copilot" - функция работает на любом компьютере с Windows 11 после активации пользователем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Microsoft.

Смотрите также Microsoft закрывает не только Windows 10: какая версия операционной системы также потеряет поддержку

Что нового в обновленном Copilot для Windows 11?

Кроме этого, компания расширила доступ к Copilot Vision - инструмента, который анализирует содержимое экрана и отвечает на вопросы, связанные с увиденным. Теперь эта функция станет доступной во всех регионах, где работает Copilot. Также тестировщики программы Windows Insiders получат возможность взаимодействовать с Vision не только голосом, но и в текстовом формате.

Как сообщает Reuters, обновление также содержит экспериментальный режим "Copilot Actions", который позволяет выполнять реальные действия с рабочего стола - например, бронировать столик в ресторане или заказывать продукты онлайн. Microsoft отмечает, что ассистент будет иметь ограниченные разрешения и сможет получать доступ только к тем ресурсам, которые предоставляет пользователь.

Еще одно нововведение - Gaming Copilot, интегрированный в консоли Xbox Ally. Благодаря ему геймеры могут получать советы, рекомендации и поддержку в режиме реального времени.

Представитель Microsoft Юсуф Мехди отметил, что компания видит будущее в интеграции искусственного интеллекта в ежедневные цифровые процессы: не только в виде чат-ботов, а как естественную часть сотен миллионов ежедневных взаимодействий пользователей с технологиями.

Сколько компьютеров в мире до сих пор работает на Windows 10?

Сегодня на Windows 11 перешли 49,05% пользователей. Наряду с этим 40,84% все еще пользуются старой системой Windows 10. Еще более старую версию, Windows 7, до сих пор не удалили 9,15% людей. Есть и такие, что по каким-то причинам все еще остаются верными Windows XP – таких пока только 0,3%.

Как можно понять, несмотря на выход Windows 11 еще в 2021 году, ее предшественница все еще удерживает достаточно высокие позиции. Частично это вина самой Microsoft, поскольку компания требует для установки "одиннадцатки" модуль безопасности TPM 2.0, который не устанавливался в компьютерах ранее. Таким образом миллионы устройств, которые технически все еще исправны и мощные, не могут обновиться.