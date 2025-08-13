Марсохід Curiosity під час своєї місії в кратері Ґейла виявив новий загадковий об'єкт. Це крихітне утворення, розміром всього кілька сантиметрів, має дивовижну схожість із гілчастими коралами, які ростуть в океанах нашої планети. Проте його походження виявилося зовсім іншим і розповідає унікальну історію минулого Червоної планети.

Що насправді знайшов Curiosity?

Сьогодні на поверхні Марса немає океанів, тому знайдений об'єкт точно не є залишком морських організмів. Це також очевидно не фульгурит – мінерал, що утворюється від удару блискавки в землю. Насправді ця дивовижна знахідка є свідченням того, що колись клімат на планеті був значно вологішим, пише 24 Канал з посиланням на оголошення NASA.

Мільярди років тому вода просочувалася крізь тріщини у скельній породі. Вона несла із собою розчинені мінерали, які поступово осідали всередині цих розколів. З часом вода випарувалася, а мінеральні відкладення висохли й затверділи, точно повторивши форму тріщин, у яких вони утворилися.



Це утворення було вирізьблене вітрами протягом багатьох епох / NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/CNRS/IRAP/IAS/LPG

Хоча на Марсі більше немає рідкої води на поверхні, він має два інші потужні інструменти для зміни ландшафту – пил і вітер. Потужні піщані бурі, здатні огортати всю планету на місяці, є значно потужнішими за земні погодні явища. Ці вітри діють як своєрідна піскоструйна машина, невпинно шліфуючи та змінюючи марсіанську поверхню.

У випадку з "коралоподібною" знахідкою, вітер та пісок протягом мільйонів років видували м'якшу породу, яка оточувала мінеральні відкладення. Лишився тільки твердіший матеріал, що колись заповнював тріщини. Це ніби інверсія початкового процесу: те, що було заповненням, стало окремим рельєфним об'єктом.

Це не перша дивна знахідка, яку зробив Curiosity. Раніше марсохід фотографував інші незвичайні утворення, серед яких були тонкі шпилі, камінь, схожий на квітку, а також об'єкти, що нагадували жаб'ячу ікру, людське обличчя чи навіть кістку. Кожна така знахідка є цінним доказом геологічної історії Марса та демонструє, як схожі природні візерунки можуть виникати в абсолютно різних умовах у Всесвіті.