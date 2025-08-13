Марсоход Curiosity во время своей миссии в кратере Гейла обнаружил новый загадочный объект. Это крошечное образование, размером всего несколько сантиметров, имеет удивительное сходство с ветвистыми кораллами, которые растут в океанах нашей планеты. Однако его происхождение оказалось совсем другим и рассказывает уникальную историю прошлого Красной планеты.

Что на самом деле нашел Curiosity?

Сегодня на поверхности Марса нет океанов, поэтому найденный объект точно не является остатком морских организмов. Это также очевидно не фульгурит – минерал, образующийся от удара молнии в землю. На самом деле эта удивительная находка является свидетельством того, что когда-то климат на планете был значительно влажнее, пишет 24 Канал со ссылкой на объявление NASA.

Миллиарды лет назад вода просачивалась сквозь трещины в скальной породе. Она несла с собой растворенные минералы, которые постепенно оседали внутри этих расколов. Со временем вода испарилась, а минеральные отложения высохли и затвердели, точно повторив форму трещин, в которых они образовались.



Это образование было вырезано ветрами в течение многих эпох / NASA/JPL-Caltech/LANL/CNES/CNRS/IRAP/IAS/LPG

Хотя на Марсе больше нет жидкой воды на поверхности, он имеет два других мощных инструмента для изменения ландшафта – пыль и ветер. Мощные песчаные бури, способны окутывать всю планету на месяцы, значительно мощнее земных погодных явлений. Эти ветры действуют как своеобразная пескоструйная машина, неустанно шлифуя и изменяя марсианскую поверхность.

В случае с "коралловидной" находкой, ветер и песок в течение миллионов лет выдували более мягкую породу, которая окружала минеральные отложения. Остался только более твердый материал, что когда-то заполнял трещины. Это как бы инверсия первоначального процесса: то, что было заполнением, стало отдельным рельефным объектом.

Это не первая странная находка, которую сделал Curiosity. Ранее марсоход фотографировал другие необычные образования, среди которых были тонкие шпили, камень, похожий на цветок, а также объекты, напоминающие лягушачью икру, человеческое лицо или даже кость. Каждая такая находка является ценным доказательством геологической истории Марса и демонстрирует, как похожие природные узоры могут возникать в совершенно разных условиях во Вселенной.