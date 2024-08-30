Власник Cybertruck прив'язав сушильну машину до свого пікапа і включив її прямо в дорозі

У мережі з'явилося кумедне відео, яке навіть може здатися якимось хитромудрим монтажем чи роботою штучного інтелекту: Cybertruck стоїть у заторі з прив'язаним до кузова побутовим приладом, який спочатку прийняли за пральну машину. Її не просто перевозили з магазину додому – вона прямо в цей момент працювала.

Можна з упевненістю сказати, що побутовий прилад живився від батарей Cybertruck, хоча, звісно, лишається невеликий шанс, що десь поряд у кузові ховалась зарядна станція.

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Журналісти зв'язалися з водієм

Цікаво, що водій цієї "кіберпральні", як її назвали в мережі, приклеїв на кузов пікапа номер телефону свого бізнесу, тому журналісти легко змогли зв'язатися з ним, щоб поставити кілька питань.

Як з'ясувалося, власник цього Cybertruck керує невеликою фірмою HandyMan, яка надає послуги різноманітного дрібного ремонту вдома. Чоловік каже, що загалом дуже задоволений своєю покупкою, а також заявив, що насправді в кузові була не пральна машина, а сушильна.

Ця ідея була в моїй голові протягом останнього місяця або близько того. Я просто хотів пожартувати. В принципі, жодна машина не може цього зробити, окрім Cybertruck,

– каже майстер.

Загалом він їздив із сушаркою близько 40-50 хвилин і зазначає, що не помітив значного додаткового розряду акумулятора. "Обличчя людей були б серйозні, але як тільки вони бачили мій пікап, посміхалися і починали махати руками", – додав чоловік.

Він також каже, що швидше за все, незабаром забере сушарку з кузова, хоча, можливо, "ще разок поїздить" із нею.

Коментатори на Reddit

У коментарях до публікації знайшлися люди, які були незадоволені цим водієм. Один з користувачів згадує: "Цей хлопець об'їхав мене на платній автостраді в суботу. Їхав, як справжній маніяк. Я думав, що побачу, як гинуть люди. Він підлітав до когось ззаду і намагався штовхнути машину, що їхала поруч, так, щоб протиснутися між ними на лічені сантиметри. Коли він наближався, різниця в швидкості становила 40 миль на год. Цей хлопець не заслуговує на водійські права".

Хтось також вбачав у цьому дуже "розумну рекламу" його бізнесу, а інші жартували, що це "версія Mad Max, яку ми заслужили".

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