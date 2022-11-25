Невідомий хакер продає дані 25 відсотків користувачів WhatsApp: чи в безпеці українці

У середині листопада на одному з хакерських форумів з'явилася база даних начебто з відомостями про користувачів WhatsApp. У ній містяться номери телефонів 487 мільйонів людей із 87 країн світу.

Видання Cybernews перевірило вибірку даних, яку продавець надіслав йому за запитом, і стверджує, що вони справжні. В архіві було 1097 номерів користувачів у Великій Британії та 817 у США.

Цікаво Питання безпеки: яка операційна система краще захистить ваші біометричні та персональні дані

Чиї дані в небезпеці

Найсильніше витік торкнувся жителів Єгипту (майже 45 мільйонів), Італії (понад 35 мільйонів), США (понад 32 мільйони), Саудівської Аравії (майже 29 мільйонів), Франції (майже 20 мільйонів) і Туреччини (також майже 20 мільйонів).

Цікаво, що, а от російських користувачів постраждало майже 10 мільйонів.

З урахуванням того, що месенджером WhatsApp користується приблизно 2 мільярди людей по всьому світу, до хакерів витекли дані приблизно 25 відсотків зареєстрованих.

Продавець не уточнив, яким чином він отримав цю базу, але повідомив, що вона свіжа – всі дані актуальні на 2022 рік.

Навряд чи цей витік становить якусь реальну небезпеку для користувачів WhatsApp, оскільки, знаючи тільки телефон, неможливо зламати обліковий запис. Проте зловмисники, до яких потрапить ця база, можуть використати отримані відомості з якоюсь іншою метою – наприклад, спробують втертися в довіру до потенційних жертв, щоб отримати платіжну інформацію і виманити гроші. Або ж таку об'ємну базу може купити одна з недобросовісних маркетингових компаній для масових розсилок спаму та реклами.