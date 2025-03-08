Агентство DARPA планує збудувати "великі біомеханічні структури" в космосі й уже збирає ідеї

Агентство перспективних оборонних дослідницьких проектів хоче почути думку громадськості щодо своїх планів побудови масивних "біомеханічних космічних структур". Для DARPA не вперше пропонувати й планувати проєкти, які межують з фантастикою, на кшталт летючих авіаносців чи масивних ліхтарів на Місяці. І хоча не зовсім зрозуміло, що саме збираються будувати цього разу, загальна концепція інтригує.

Про що мова

Згідно з описом, DARPA вивчає можливість створення корисних космічних конструкцій довжиною до 500 метрів, які могли б революціонізувати сучасний стан техніки й "позиціонувати біологію як додатковий компонент інфраструктури космічної збірки". Можливості, згідно з опублікованим документом, включають троси для космічного ліфта, сітки для очищення орбітального сміття, інтерферометри для радіології, нові самозбірні крила комерційної космічної станції для розміщення додаткового корисного навантаження або виробництво латок для склеювання і ремонту пошкоджень від мікрометеоритів, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний сайт уряду США sam.gov.

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DARPA хоче конкретно вивчити нові методи і технічні ідеї для створення цих "великих, самозбірних, механічно стійких біологічних об'єктів у космосі". Фактично пропонується створювати об'єкти, які частково будуть металевими (каркас доставлятиметься з Землі), а частково на основі біологічних матеріалів, які вирощуватимуться на каркасі прямо на орбіті.

Створення більших структур у космосі має багато переваг. Перш за все, це набагато дешевше, ніж постійно запускати великі компоненти та інші будівельні матеріали з поверхні планети. DARPA також мріє про те, що одного дня зможе використати біологічну інженерію для швидкого росту конструкцій з мінімальним втручанням людини.

Це, безумовно, досить далека від реалізації концепція. Навіть на Землі ми не робили нічого подібного, не кажучи вже про те, щоб реалізувати це в космосі. Єдиний виняток – це спроби використання міцелію як живого будівельного матеріалу, але його явно недостатньо, щоб задовольнити всі потреби галузі.

Навіть якщо ця концепція і може якимось чином бути реалізована, нам в кращому випадку знадобляться десятиліття досліджень.