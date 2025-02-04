Facebook виповнюється 21 рік: ключові моменти колись найпопулярнішої соцмережі

4 лютого 2004 року Facebook народився в кімнаті гарвардського гуртожитку. Заснували його Марк Цукерберг і його однокурсники Дастін Московіц, Едуардо Саверін, Ендрю Макколум і Кріс Хьюз. Спочатку доступна лише для вибраних студентів університету, соцмережа згодом розрослася до монстра, якого і люблять, і в той же час ненавидять.

Після 21 року свого існування багато чого змінилося, включно з назвою. Сьогодні відома як Meta, материнська компанія Facebook, є однією з найдорожчих публічних компаній у світі з ринковою капіталізацією понад 1,7 трильйона доларів. Багаторічний успіх зробив Цукерберга, єдиного співзасновника, який досі є виконавчим директором Meta, третьою найбагатшою людиною у світі зі статками майже 242 мільярдів доларів. 24 Канал пригадав, як він цього досяг.

Дивіться також Apple Vision Pro святкує першу річницю: згадуємо нелегкий шлях ґаджета, що не виправдав надій

Початок компанії

Як уже зазначалось, Facebook починався як середовище для студентів Гарвардського університету, але згодом швидко здобув популярність, відкривши свої двері для користувачів з інших університетів, а згодом і для широкої громадськості. Ідея мережі, яка об'єднувала людей у віртуальному просторі, стала проривною в епоху цифрової революції.

Facebook зміг перетворитися з невеликого студентського проєкту на глобальну платформу завдяки низці інноваційних рішень. Соцмережа запропонувала новий спосіб спілкування, даючи людям з усього світу можливість ділитися своїми думками, фотографіями та подіями з життя. Платформа дозволяла створювати різноманітні групи, сторінки та події, що забезпечувало можливості для бізнесу, політичних організацій і культурних ініціатив. Вона також виступала своєрідним агрегатором: вам більше не потрібно слідкувати за десятками чи сотнями сайтів за окремими адресами, адже ви можете зібрати їх усі в одному місці – у зручній стрічці новин.

Facebook активно використовував алгоритми для персоналізації цієї стрічки новин, що зробило споживання контенту зручнішим та індивідуальним, хоча згодом саме це стало причиною критики за створення інформаційних бульбашок.

Вчасний перехід до мобільних додатків дозволив компанії залишатися актуальною в епоху смартфонів. Вона швидко випустила застосунок, щоб користувачі продовжували лишатись у мережі й публікувати навіть поза домом.

Головні скандали та виклики

Не обійшлося без труднощів:

У 2018 році вибухнув скандал із Cambridge Analytica, коли стало відомо, що дані мільйонів користувачів були використані без їхньої згоди для політичного таргетингу. Це порушило серйозні питання щодо приватності та безпеки даних у цифрову епоху.

Крім того, Facebook часто критикували за поширення дезінформації, мову ворожнечі та недосконалу модерацію контенту, що викликало занепокоєння суспільства та регуляторів щодо наслідків для виборчих кампаній та суспільного дискурсу.

Під тиском урядів кількох країн Facebook змушений був боротися з обвинуваченнями у монополізації ринку та порушенні антимонопольного законодавства.

Численні звинувачення від користувачів, ЗМІ та незалежних розслідувачів свідчать щоразу про нові проблеми: поширення насильницького контенту, серйозне звикання підлітків до бездумного гортання стрічки новин та інше.

Еволюція

За 21 рік існування Facebook зазнав значних змін. Перш за все, материнська компанія серйозно змінила бізнес-модель соцмережі. Від простої соціальної мережі вона пройшла шлях до мультимедійної платформи з короткими відео, Stories та іграми, а також різними додатковими напрямками діяльності, включаючи рекламу, електронну комерцію, розробку апаратного забезпечення (наприклад, VR-окуляри Oculus) та інвестиції в штучний інтелект.

Facebook також серйозно поширився по світу. Почавшись спочатку суто американською забавкою, сьогодні він займає центральне місце серед соцмереж. За залученістю його не обганяє навіть TikTok.

Станом на початок 2025 року, Facebook має приблизно 2,96 мільярда активних користувачів щомісяця. TikTok має приблизно 2,05 мільярда користувачів, з яких 1,69 мільярда є активними щомісяця. Instagram налічує близько 2 мільярдів активних користувачів щомісяця.

Сьогодні Facebook активно впроваджує технології штучного інтелекту. Хоча він поки що доступний лише у США, згодом материнська компанія планує розширити його доступність і на інші країни. Ці нові технології та інструменти для аналізу даних стали ключовими чинниками вдосконалення платформи у 2024 і 2025 роках.

Перейменування та новий курс

Протягом років Facebook неодноразово змінювався, впроваджуючи нові функції та сервіси. Придбання Instagram у 2012 році та WhatsApp у 2014 році розширило його вплив та аудиторію. Платформа стала бізнес-інструментом, місцем для реклами та продажів. Запуск Facebook Marketplace, Facebook Watch та інших сервісів свідчить про прагнення компанії залишатися актуальною та конкурентоспроможною.

У жовтні 2021 року компанія оголосила про своє перейменування на Meta Platforms Inc., або просто Meta. Це рішення відображало новий стратегічний напрямок – розвиток "метавсесвіту", віртуального простору, де люди можуть взаємодіяти у тривимірному середовищі.

Цей крок символізував прагнення компанії перейти за межі традиційних соціальних медіа та стати лідером у сфері віртуальної та доповненої реальності.

На жаль, ця ставка не зіграла. Дуже швидко стало ясно, що VR у його нинішньому стані майже нікому не потрібен, а ті продукти, які змогла створити компанія на виділені понад 10 мільярдів доларів, схожі на примітивний непотріб. Таким чином від гучних оголошень та обіцянок залишилась лише змінена назва компанії. Facebook при цьому зберіг свою назву.

Згодом на весь світ прогриміла нова технологія мрії – штучний інтелект, і Meta покинула все й почала досліджувати новий для себе напрямок.

Де Facebook сьогодні

Попри те, що весь світ зараз більше цікавиться короткими відео, Facebook продовжує бути ключовим гравцем у світі технологій. Попри численні виклики, пов’язані з регуляторними тисками та необхідністю покращення стандартів безпеки та приватності, Meta активно інвестує у розвиток технологій майбутнього.

Варто зазначити, що останнім часом Meta приділяє менше часу саме Facebook, тоді як більше уваги приділяється Instagram, Threads, штучному інтелекту, окулярам доповненої реальності та гарнітурам віртуальної реальності. Однак соцмережа досі лишається місцем, де мільярди людей спілкуються, обмінюються інформацією, читають новини, діляться думками та просто убивають в ній свій час.