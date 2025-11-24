Українці зможуть обмінюватися повідомленнями через супутник без мобільної мережі

Мобільний оператор "Київстар" оголосив про повноцінний запуск послуги Direct to Cell по всій території України. Ця технологія, розроблена SpaceX, дозволяє надсилати SMS-повідомлення безпосередньо через супутники, коли відсутній сигнал стільникової мережі.

Особливість роботи послуги полягає у тому, що вона активується автоматично і не вимагає додаткових налаштувань чи оплати з боку абонентів, повідомляє 24 Канал.

Як працює зв'язок через супутник?

Технологія Direct to Cell від Starlink перетворює супутники на орбіті на своєрідні мобільні вежі. Смартфон абонента "Київстар" автоматично підключається до супутникового каналу, щойно втрачає зв'язок із наземними станціями.

Тестувати послугу компанія почала ще раніше. З 10 листопада користувачі, які долучилися до тестування, отримали повідомлення про те, що вже можуть скористатися послугою надсилання SMS через супутник.

Direct to Cell запрацював в Україні ще з 10 листопада / 24 Канал

Про запуск послуги Direct to Cell та деталі її роботи Київстар повідомила у соцмережі X.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, це рішення є особливо актуальним в умовах можливих відключень електроенергії та атак на інфраструктуру.

Як підключити послугу?

Наразі функція доступна для користувачів пристроїв на базі Android, а підтримка iOS очікується пізніше. Про те, як працює послуга і що потрібно для її роботи Мінцифри детально розписало на порталі The Digital. У майбутньому оператор планує розширити можливості технології, додавши підтримку голосових дзвінків та мобільного інтернету.

У чому полягає інновація Direct to Cell?

Ключова перевага технології Direct to Cell полягає в її сумісності з наявними мобільними пристроями без необхідності їх модифікації.

Телефон розпізнає супутник як звичайну стільникову вежу, хоча насправді встановлює зв'язок із космічним апаратом на висоті близько 550 кілометрів.

Для цього компанія SpaceX обладнала супутники другого покоління (Starlink v2) потужнішими антенами. Кожен такий супутник здатен створювати зони покриття діаметром 30-50 кілометрів, обслуговуючи тисячі користувачів одночасно.

Для України ця технологія має стратегічне значення, оскільки атаки на телекомунікаційну інфраструктуру більше не зможуть повністю ізолювати громадян.



Direct to Cell забезпечується технологією Starlink / Колаж 24 Каналу

Крім того, Direct to Cell забезпечить зв'язком віддалені та гірські райони, наприклад Карпати, де будівництво наземних веж є економічно невигідним.

Система також стане незамінною під час стихійних лих, дозволяючи рятувальним службам координувати свої дії.

Для використання сервісу потрібен будь-який 4G-смартфон, випущений після 2015 року, та SIM-картка оператора, що підтримує технологію. Єдина умова – пряма видимість неба, оскільки в приміщеннях зв'язок не працюватиме.