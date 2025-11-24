Украинцы смогут обмениваться сообщениями через спутник без мобильной сети

Мобильный оператор "Киевстар" объявил о полноценном запуске услуги Direct to Cell по всей территории Украины. Эта технология, разработанная SpaceX, позволяет отправлять SMS-сообщения непосредственно через спутники, когда отсутствует сигнал сотовой сети.

Особенность работы услуги заключается в том, что она активируется автоматически и не требует дополнительных настроек или оплаты со стороны абонентов, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Starlink в смартфоне: что это, как и когда заработает в Украине и будет ли бесплатным – репортаж

Как работает связь через спутник?

Технология Direct to Cell от Starlink превращает спутники на орбите в своеобразные мобильные башни. Смартфон абонента "Киевстар" автоматически подключается к спутниковому каналу, как только теряет связь с наземными станциями.

Тестировать услугу компания начала еще раньше. С 10 ноября пользователи, которые присоединились к тестированию, получили сообщение о том, что уже могут воспользоваться услугой отправки SMS через спутник.

Direct to Cell заработал в Украине еще с 10 ноября / 24 Канал

О запуске услуги Direct to Cell и деталях ее работы Киевстар сообщила в соцсети X.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, это решение особенно актуально в условиях возможных отключений электроэнергии и атак на инфраструктуру.

Как подключить услугу?

Сейчас функция доступна для пользователей устройств на базе Android, а поддержка iOS ожидается позже. О том, как работает услуга и что нужно для ее работы Минцифры подробно расписало на портале The Digital. В будущем оператор планирует расширить возможности технологии, добавив поддержку голосовых звонков и мобильного интернета.

В чем заключается инновация Direct to Cell?

Ключевое преимущество технологии Direct to Cell заключается в ее совместимости с имеющимися мобильными устройствами без необходимости их модификации.

Телефон распознает спутник как обычную сотовую вышку, хотя на самом деле устанавливает связь с космическим аппаратом на высоте около 550 километров.

Для этого компания SpaceX оборудовала спутники второго поколения (Starlink v2) более мощными антеннами. Каждый такой спутник способен создавать зоны покрытия диаметром 30-50 километров, обслуживая тысячи пользователей одновременно.

Для Украины эта технология имеет стратегическое значение, поскольку атаки на телекоммуникационную инфраструктуру больше не смогут полностью изолировать граждан.



Direct to Cell обеспечивается технологией Starlink / Коллаж 24 Канала

Кроме того, Direct to Cell обеспечит связью отдаленные и горные районы, например Карпаты, где строительство наземных башен является экономически невыгодным.

Система также станет незаменимой во время стихийных бедствий, позволяя спасательным службам координировать свои действия.

Для использования сервиса нужен любой 4G-смартфон, выпущенный после 2015 года, и SIM-карта оператора, поддерживающая технологию. Единственное условие – прямая видимость неба, поскольку в помещениях связь не будет работать.