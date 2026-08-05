Disney дозволить блогерам легально використовувати фрагменти своїх фільмів у TikTok

Disney відкриває свої найвідоміші франшизи для авторів коротких відео. Нова співпраця з TikTok може суттєво змінити те, як фанати створюють контент і взаємодіють з популярними кінострічками.

Компанії Disney і TikTok оголосили про партнерство, яке дозволить авторам контенту легально використовувати уривки з фільмів і телесеріалів Disney у своїх відео. Спочатку програма запрацює у США, після чого її поступово розширять на інші країни. Про це пише BBC.

Що передбачає нова угода?

До бібліотеки увійдуть не лише фільми Disney, а й контент її дочірніх студій. Це означає, що творці зможуть використовувати фрагменти таких популярних франшиз, як "Зоряні війни", "Історія іграшок" та кіновсесвіт Marvel.

Окрім TikTok, такі ролики також поширюватимуться через Verts – власну платформу Disney для коротких відео, яку компанія запустила у США у березні 2026 року та планує поступово виводити на міжнародні ринки.

До цього моменту використання кадрів із фільмів або серіалів без спеціального дозволу часто призводило до блокування чи видалення відео через порушення авторських прав. Через це фанатський контент навколо великих кінопрем'єр мав обмежене охоплення, навіть якщо користувався популярністю серед аудиторії.

Нова угода має змінити ситуацію. Disney і TikTok заявили, що активність користувачів у соціальних мережах, зокрема створення фанатських відео, відіграє "дедалі важливішу роль" у сучасній індустрії розваг.

За даними TikTok, лише протягом минулого року користувачі платформи публікували в середньому 6,5 мільйона дописів на день, пов'язаних із кіно та телебаченням. Це демонструє масштаб інтересу аудиторії до такого формату контенту.

Автори отримають додаткові можливості

У межах партнерства компанії також створять спільну програму підтримки авторів. Вона передбачає просування окремих відео, створених учасниками, а також доступ до ексклюзивних заходів Disney.

Такий крок відображає ширшу тенденцію на ринку цифрового маркетингу. Великі бренди дедалі активніше співпрацюють із блогерами та авторами контенту, використовуючи їх для просування нових продуктів і медіапроєктів.

При цьому увага приділяється не лише найпопулярнішим інфлюенсерам. Компанії дедалі частіше працюють і з авторами невеликих тематичних спільнот, адже хоча їхня аудиторія може бути меншою, вона зазвичай демонструє значно вищий рівень залученості.

Підтвердженням цього стала доповідь Oxford Economics, опублікована торік. У ній зазначалося, що автори контенту на YouTube забезпечили економіці Великої Британії близько 2,2 мільярда фунтів стерлінгів у 2024 році та підтримали приблизно 45 тисяч робочих місць.

Угода з TikTok з'явилася після скасування співпраці з OpenAI

Нове партнерство було оголошене через кілька місяців після того, як Disney відмовилася від іншого масштабного проєкту. Компанія планувала укласти угоду з OpenAI вартістю 1 мільярд доларів, яка мала дозволити використовувати персонажів Disney у відео, створених за допомогою штучного інтелекту.

Втім, у березні 2026 року ця домовленість була скасована після того, як OpenAI припинила розвиток сервісу генерації відео Sora, пояснивши це рішення зміною пріоритетів компанії. Коментуючи нову співпрацю, директор із маркетингу та бренду Disney Асад Аяз заявив: "Сьогодні шанувальники відзначають наші історії абсолютно новими способами."