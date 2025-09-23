На ринку флагманських смартфонів з’явився новий лідер за якістю дисплея, який змістив з п’єдесталу попередніх чемпіонів. Експерти лабораторії DxOMark провели ретельне тестування та визначили переможця, чий екран продемонстрував видатні результати майже в усіх категоріях, встановивши новий стандарт для індустрії.

Хто переміг у новому рейтингу?

Новим лідером глобального рейтингу дисплеїв за версією DxOMark став Google Pixel 10 Pro XL. Цей смартфон продемонстрував настільки збалансовану продуктивність, що зумів перевершити свого головного конкурента, Samsung Galaxy S25 Ultra, та посісти перше місце серед усіх протестованих пристроїв, пише 24 Канал з посиланням на Gizmochina.

Ключовою перевагою флагмана від Google стала його здатність відтворювати кольори краще, ніж конкурентні пристрої. Експерти назвали передачу кольору найкращою на ринку, відзначивши точність і приємні відтінки як у стандартному, так і в професійному режимах . Однією з інновацій стала нова функція адаптивного тону, яка автоматично підлаштовує баланс білого під навколишнє освітлення. Це забезпечує максимально природне зображення, особливо під час перегляду фотографій.

Читабельність екрана також отримала високі оцінки. Пристрій ефективно регулює яскравість за будь-яких умов. На вулиці при інтенсивному сонячному світлі він активує режим високої яскравості, досягаючи пікового значення 3013 кандел на квадратний метр, що ставить його в один ряд з найкращими пристроями за видимістю на сонці.

Відтворення HDR-відео стало ще одним сильним боком Pixel 10 Pro XL. Фахівці DXOMARK відзначили чудовий баланс яскравості, контрастності та кольорів, що створює ефект занурення.

Попри схожі базові характеристики з Galaxy S25 Ultra, як-от 6,8-дюймова LTPO-панель з частотою оновлення 120 Гц, дисплей Pixel виглядає більш насиченим і яскравим. Оглядачі зазначають, що він краще налаштований для відтворення HDR10+ контенту і демонструє більш природні відтінки шкіри.



Десятка лідерів за якістю роботи дисплея / Скриншот 24 Каналу

Які мінуси?

Однак екран не позбавлений недоліків. При погляді під кутом спостерігається втрата яскравості та помітні зміни кольорів , що є характерною проблемою для багатьох OLED-панелей.

Крім того, відтворення контенту в стандартному динамічному діапазоні (SDR) виявилося менш яскравим, що може викликати певний дискомфорт. Але для захисту очей користувачів Google передбачила опціональний режим ШІМ з частотою 480 герців, який зменшує навантаження на зір. Завдяки ефективній фільтрації синього світла пристрій отримав сертифікат Eye Comfort Label.

Попри ці незначні мінуси, сукупність характеристик дозволила Google Pixel 10 Pro XL заслужено очолити рейтинг найкращих дисплеїв у світі.

