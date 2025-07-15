Діти масово використовують ШІ як заміну друзям, оскільки почуваються самотніми

Все більше дітей та підлітків звертаються до чат-ботів у пошуках дружби та емоційної підтримки. Нові дослідження показують, що ці технології, хоча й здаються корисними, можуть нести серйозні ризики для психічного здоров’я молодого покоління, особливо для вразливих груп.

Чому ШІ стає замінником друзів для дітей?

Дослідження виявило тривожну тенденцію: діти віком від 9 до 17 років дедалі частіше використовують ШІ-ботів, таких як ChatGPT, Character.AI та Snapchat My AI, щоб замінити реальне спілкування. Згідно з доповіддю організації Internet Matters, 67% опитаних дітей у Великій Британії регулярно взаємодіють із цими програмами. При цьому 35% з них зазначають, що розмова з ботом відчувається як спілкування з другом, а 12% зізнаються, що звертаються до ШІ через відсутність інших співрозмовників, пише 24 Канал.

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Особливо вразливими є діти, які мають спеціальні освітні потреби чи психічні розлади. Вони використовують чат-боти частіше – 71% проти 62% серед їхніх однолітків. Половина таких дітей вважають розмови з ШІ схожими на дружні бесіди, а кожен четвертий із них звертається до ботів через відсутність або нестачу реальних друзів.

Дослідники зазначають, що чат-боти часто створюють ілюзію емпатії, що може вводити дітей в оману, змушуючи їх сприймати технологію як справжню людину. Окрім цього, ШІ-боти можуть надавати некоректні чи навіть шкідливі поради. Наприклад, під час тестування дослідники, які видавали себе за підлітків, отримували від ботів відповіді, що заохочували небезпечну поведінку, сумнівні практики харчування чи інші речі, недоречні навіть для дорослих, не кажучи вже про дітей. У деяких випадках чат-боти самі ініціювали подальше спілкування, створюючи ілюзію турботи.

Деякі діти сприймають чат-ботів зі штучним інтелектом як людей, називають їх по іменах і з відповідними займенниками. Дослідження виявило, що двоє з п'яти дітей, які користуються такими технологіями, не мають жодних побоювань щодо дотримання отриманих порад. Це стосується навіть випадків, коли поради суперечливі або не підтримують дитину. Тобто з великою імовірністю вони б виконали те, що скаже ШІ, бо вони сприймають їх як авторитет.

Що наука каже про ШІ-терапію?

Окремий напрямок досліджень стосується використання ШІ-ботів як інструментів для психологічної підтримки. Стенфордський університет провів аналіз п’яти популярних терапевтичних чат-ботів і виявив, що вони можуть посилювати стигматизацію певних психічних станів, таких як залежність чи шизофренія, порівняно з депресією. Ба більше, у відповідях на серйозні запити, наприклад, про суїцидальні думки, боти іноді не надавали належної підтримки, а в окремих випадках навіть давали небезпечні рекомендації.

Експерти застерігають, що діти, які ще не мають достатнього критичного мислення, можуть сприймати відповіді чат-ботів як авторитетні, не усвідомлюючи їхніх обмежень. Це може призводити до залежності від технологій, соціальної ізоляції та навіть погіршення психічного стану. До того ж відсутність належного регулювання та контролю за контентом, який надають чат-боти, створює додаткові ризики, включно з витоком особистих даних і доступом до невідповідного контенту.

Що робити для безпеки дітей?

Дослідження підкреслюють необхідність системного підходу до захисту дітей у цифровому середовищі.