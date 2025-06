У небі Європи помітили дивну хмару, яка з'явилася з космосу – що це було

У ніч проти 23 червня 2025 року відбувся запуск ракети Falcon 9. Верхній ступінь ракети SpaceX подарував європейським спостерігачам за зірками несподіване видовище. Хмара ракетного палива стала видимою на деякий час, що утворило унікальне явище на нічному небі.

Місія SpaceX Transporter 14 стартувала з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії на початку цього тижня. Ракета Falcon 9, що є робочою конячкою компанії, доставила на низьку навколоземну орбіту 70 комерційних вантажів, інформує 24 Канал.

Перший ступінь багаторазової ракети успішно приземлився на безпілотну платформу "Of Course I Still Love You" у Тихому океані, тоді як верхній ступінь із вантажем продовжив рух до цільової орбіти.

Що це за загадкова хмара

Верхній ступінь Transporter 14 розгорнув свої вантажі та випустив хмару ракетного палива перед входом в атмосферу Землі. Ця хмара швидко замерзла та почала відбивати сонячне світло, ставши видимою для уважних спостерігачів у Європі.

Камера проєкту Virtual Telescope Project зафіксувала розсіяну хмару частинок у нічному небі над Манчіано, Італія, о 20:13 за східним часом 23 червня (00:13 за Гринвічем 24 червня) поруч із м’яким сяйвом запиленої смуги Молочного Шляху.

Астрофотографиня і наукова комунікаторка з Оксфордширу Мері Макінтайр також записала кілька таймлапс-відео приблизно в той самий час, коли хмара швидко проходила над Великобританією. Вона використовувала камери для спостереження за метеорами та полярним сяйвом.

Подібні хмари вже спостерігалися після попередніх місій SpaceX, коли верхній ступінь Falcon 9 отримував команду на скидання палива. Орієнтація та рух верхніх ступенів ракети можуть створювати унікальні візерунки та величні завихрення на нічному небі, хоча цього разу хмара палива не мала чітко визначеної структури.

Деякі вчені вважають, що ракетне паливо може відігравати роль у формуванні високогірних "нічних сяючих" хмар, відомих як ноктилюцентні хмари. Це явище частіше зустрічається на північних широтах, але в останні десятиліття його помічали й ближче до екватора.

До речі, нещодавно SpaceX запустила у космос місію Ax-4 з чотирма астронавтами на борту. Вони приєднаються до екіпажу МКС і проведуть на борту понад 60 дослідів, що стане рекордом для приватних місій.