В небе Европы заметили странное облако, которое появилось из космоса – что это было

В ночь на 23 июня 2025 года состоялся запуск ракеты Falcon 9. Верхняя ступень ракеты SpaceX подарила европейским наблюдателям за звездами неожиданное зрелище. Облако ракетного топлива стало видимым на некоторое время, что образовало уникальное явление на ночном небе.

Миссия SpaceX Transporter 14 стартовала с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии в начале этой недели. Ракета Falcon 9, что является рабочей лошадкой компании, доставила на низкую околоземную орбиту 70 коммерческих грузов, информирует 24 Канал.

Первая ступень многоразовой ракеты успешно приземлилась на беспилотную платформу "Of Course I Still Love You" в Тихом океане, тогда как верхняя ступень с грузом продолжила движение к целевой орбите.

Что это за загадочное облако

Верхняя ступень Transporter 14 развернула свои грузы и выпустила облако ракетного топлива перед входом в атмосферу Земли. Это облако быстро замерзло и начало отражать солнечный свет, став видимым для внимательных наблюдателей в Европе.

Камера проекта Virtual Telescope Project зафиксировала рассеянное облако частиц в ночном небе над Манчиано, Италия, в 20:13 по восточному времени 23 июня (00:13 по Гринвичу 24 июня) рядом с мягким сиянием запыленной полосы Млечного Пути.

Астрофотограф и научный коммуникатор из Оксфордшира Мэри Макинтайр также записала несколько таймлапс-видео примерно в то же время, когда облако быстро проходило над Великобританией. Она использовала камеры для наблюдения за метеорами и полярным сиянием.

Подобные облака уже наблюдались после предыдущих миссий SpaceX, когда верхняя ступень Falcon 9 получала команду на сброс топлива. Ориентация и движение верхних ступеней ракеты могут создавать уникальные узоры и величественные завихрения на ночном небе, хотя на этот раз облако топлива не имело четко определенной структуры.

Некоторые ученые считают, что ракетное топливо может играть роль в формировании высокогорных "ночных сияющих" облаков, известных как ноктилюцентные облака. Это явление чаще встречается на северных широтах, но в последние десятилетия его замечали и ближе к экватору.

Кстати, недавно SpaceX запустила в космос миссию Ax-4 с четырьмя астронавтами на борту. Они присоединятся к экипажу МКС и проведут на борту более 60 опытов, что станет рекордом для частных миссий.