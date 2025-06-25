Ракета Falcon 9 стартовала в 2:31 по восточному времени (09:31 по Киеву) со стартового комплекса 39A Космического центра Кеннеди во Флориде, сообщает 24 Канал. Crew Dragon отделился от верхней ступени ракеты на низкой околоземной орбите примерно через 10 минут после запуска. Первая ступень Falcon 9 успешно вернулась на посадочную зону.

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Космический корабль должен состыковаться с МКС в 7:00 по восточному времени 26 июня (в Украине будет 14:00) и будет оставаться там примерно две недели. Эта миссия, известная как Ax-4, стала четвертой частной миссией Axiom Space к МКС.

Момент запуска миссии Ax-4 – смотрите видео:

Что известно об Ax-4

Командует миссией бывшая астронавтка NASA Пегги Уитсон, для которой это уже пятый полет в космос после трех длительных миссий для NASA и миссии Ax-2 для Axiom в 2023 году. Вместе с ней на борту находятся индийский астронавт Шубханшу Шукла, который выполняет роль пилота, а также специалисты миссии Славош Узнански-Висневский из Польши и Тибор Капу из Венгрии.



Экипаж Ax-4 / Фото SpaceX

Все трое являются вторыми представителями своих стран, побывавших на орбите. Европейское космическое агентство (ESA) поддерживает полет Узнанского-Висневского, как это было со шведским астронавтом Маркусом Вандтом во время Ax-3 в прошлом году.

Запуск состоялся после серии задержек, которые отложили миссию с весны. В феврале NASA и SpaceX решили заменить Crew Dragon Endurance, который изначально предназначался для Ax-4, на новый корабль, чтобы Endurance мог быть использован для миссии Crew-10. Это решение позволило сохранить график Crew-10 на март, но отложило Ax-4.

Изначально запуск планировался на конец мая, затем перенесен на начало июня из-за работ над Dragon. После задержек из-за погодных условий SpaceX отложила запуск 11 июня из-за утечки жидкого кислорода в ракете Falcon 9.

Какие задачи экипажа на МКС

Во время пребывания на станции экипаж Ax-4 проведет около 60 научных экспериментов, что является рекордным количеством для миссий Axiom. Среди них совместные исследования NASA и Индийского космического агентства ISRO с участием Шубханшу Шуклы и астронавтов NASA на станции.

Экипаж также получил особую честь – назвать новый космический корабль, поскольку это первый полет пятого и последнего Crew Dragon, построенного SpaceX. После отделения от верхней ступени Пегги Уитсон объявила имя корабля – Grace. По ее словам, это имя "отражает элегантность движения в космосе на фоне Земли и напоминает, что космические полеты – это не только инженерный подвиг, но и акт доброй воли на благо всех людей".