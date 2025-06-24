Этот запуск является важным шагом в создании глобальной сети, которая в будущем составит конкуренцию Starlink от SpaceX, информирует 24 Канал.

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Второй запуск Kuiper и планы на будущее

Вторая партия из 27 спутников Kuiper была была выведена на орбиту после первого успешного запуска такого же количества аппаратов 28 апреля 2025 года. Два тестовых прототипа находятся в космосе еще с октября 2023 года.

Интересно! Второй старт был отложен на неделю из-за проблем с двигателем ракеты Atlas V, но в конце концов миссия прошла успешно.

Amazon планирует значительно расширить свою спутниковую сеть. В целом проект Kuiper предусматривает создание созвездия из более 3200 спутников, для вывода которых запланировано около 80 запусков в ближайшие годы.

Большинство из них выполнит ULA: 8 запусков на ракетах Atlas V и 38 на Vulcan Centaur. Остальные спутники выведут на орбиту ракеты SpaceX, Blue Origin и европейской Arianespace.

Эти соглашения представляют крупнейшую в истории коммерческую закупку пусковых мощностей и поддерживают тысячи поставщиков и высококвалифицированных рабочих мест в США и Европе,

– отметили в Amazon.

Компания планирует начать предоставление широкополосных услуг уже в конце этого года.

Конкуренция на низкой орбите

Project Kuiper станет прямым конкурентом Starlink от SpaceX, которая уже обслуживает клиентов по всему миру с помощью более 7600 активных спутников на низкой околоземной орбите. Однако эти два проекта – не единственные в этой сфере.

Китай также активно развивает собственные спутниковые сети Guowang ("Национальная сеть") и Qianfan ("Тысяча парусов"), планируя вывести на орбиту более 10 000 спутников в ближайшие годы, что свидетельствует о растущей глобальной конкуренции в области космического интернета.

А тем временем впервые в истории удалось создать искусственное солнечное затмение с помощью спутников. Европейское космическое агентство успешно реализовало миссию Proba-3.