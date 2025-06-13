По данным NASA, в кормовом сегменте модуля "Звезда" были проведены ремонтные работы, после чего давление в модуле начало меняться из-за утечки атмосферы, рассказывает 24 Канал.

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Российский экипаж на борту станции провел осмотр внутренних поверхностей и обработал некоторые подозрительные участки герметиком. Измерения показали, что сегмент пока держит давление, однако окончательная оценка стабильности ситуации еще продолжается.

Отложение запуска дает NASA и "Роскосмосу" дополнительное время для анализа и принятия решения о дальнейших действиях. В NASA надеются получить от российских коллег конкретные ответы о состоянии модуля "Звезда".

В составе экипажа Ax-4:

командир миссии Пегги Уитсон (бывшая астронавт NASA, сейчас – операционный директор Axiom Space),

пилот Шубганшу Шукла (Индия),

а также специалисты миссии Тибор Капу (Венгрия)

и Славош Узнански-Вишневский (Польша).



Экипаж Axiom-4 / Фото SpaceX

Трое последние, кстати – представители стран, чьи астронавты в последний раз летали в космос более 40 лет назад на советских кораблях.

Еще одной весомой причиной задержки миссии считается утечка жидкого кислорода из первой ступени ракеты Falcon 9. Эта ступень уже использовалась ранее, и утечку впервые заметили после ее возвращения на баржу. Несмотря на проведенные ремонты, проблема повторилась уже на стартовой площадке.

SpaceX продолжает работу над устранением неисправности. Если же утечка сохранится в пределах допустимого уровня, будет установлена система отвода газа для предотвращения аварии. Новая дата запуска миссии Ax-4 будет объявлена позже.