Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на WSJ.

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Секрет "Зоны 51" раскрыт

Как оказалось, Вашингтон скрывал не знания о внеземной жизни, а сведения о сверхсекретных военных разработках. Именно для них предназначалась так называемая Зона 51 – например, там испытывали стелс-самолет F-117.

Справка. Зона 51 (Area 51, известная как Watertown, Groom Lake и Homey Airport) – секретная база США в Неваде. Это военный объект ВВС, хотя ее существование признали только в 2013 году. Ее усиленно охраняют, а воздушное пространство над ней ограничено для полетов. Рядом происходили ядерные испытания. Конспирологи утверждают, что в Зоне 51 проводят эксперименты над пришельцами.

Поскольку F-117 имел "потусторонний" вид, проще было выдать его перемещение за пролет НЛО. А проверку уязвимости ядерных объектов – за светящийся красновато-оранжевый овал, который вывел из строя ядерные ракеты. Именно так произошло в 1967 году, когда в США провели испытания электромагнитного генератора, который имитировал импульс, способный выводить из строя оборудование. Информацию о генераторе скрывали, чтобы не было утечки информации об уязвимости ядерного арсенала.

Эти факты стали известны после создания AARO (All-domain Anomaly Resolution Office). Его специалисты проверяли, можно ли объяснить инциденты возле военных объектов с помощью земных технологий. Оказалось, что большинство инцидентов связано с воздушными шарами, птицами и дронами. А "плавучие сферы", о которых рассказывали пилоты, оказались отражением солнца от спутников Starlink.

Также офис AARO просматривал записи до 1945 года – оценивали заявления бывших военных о секретной программе Вашингтона по сбору инопланетных технологий. Для этого Конгресс предоставил AARO беспрецедентный доступ к наиболее засекреченным программам США.

Впрочем, расследование продолжается. Ведь часть инцидентов может быть связана с иностранными технологиями, в частности, замаскированными китайскими самолетами.

Однако десятилетия дезинформации со стороны Пентагона привели к тому, что многие военные теперь искренне верят в пришельцев.